证监会推数字资产交易新措施 容许券商提供虚拟资产融资服务

证监会推出三项措施促进香港的数字资产交易，激发市场活力，措施包括准许虚拟资产经纪为相关客户提供比特币和以太币融资服务；持牌虚拟资产平台将被允许向专业投资者发售永续杠杆合约；及允许联属庄家在持牌虚拟资产交易平台上营运。

虚拟资产抵押品只限于比特币及以太币

作为其中一项最新措施，证监会现容许虚拟资产经纪向其证券保证金客户提供虚拟资产融资服务，前提是须具备足够的抵押品及设有稳健的投资者保障。此举将可促使具备稳健信贷状况及抵押品的保证金客户更积极参与虚拟资产交易，继而在风险可控的框架下提高香港市场的流动性。

根据该措施的通函，虚拟资产所涉及的风险较高，虚拟资产经纪在向其客户提供虚拟资产融资服务时要留意，合资格的虚拟资产抵押品应限于比特币及以太币；对该等虚拟资产抵押品的市值施加60%或以上的审慎扣减率，同时还要评估有关客户的财务能力、及设立设定审慎的追缴保证金触发水平，保障客户虚拟资产等。

虚拟资产永续合约衍生品仅限专业投资者参与

对于持牌虚拟资产交易平台，证监会首次制定了一套高层次框架，以指导它们开发仅供专业投资者参与并属杠杆式产品的永续合约。此举旨在协助投资者实行风险管理策略，并提升其相关资产的现货市场流动性。为确保投资者得到保障，虚拟资产交易平台需要在向客户提供产品是，评估其对衍生品的了解程度，及提供的这些杠杆式产品须具备的高透明度产品设计、清晰的披露及稳健的营运监控措施。

庄家需设防范措施 减持利益冲突

另一项重要举措是允许联属庄家在持牌虚拟资产交易平台上营运，让平台的联属公司提供流动性，同时其必须须设有强而有力的防范措施，以减少利益冲突。

证监会中介机构部执行董事叶志衡表示，证监会根据ASPIRe路线图奉行按部就班的发展方针，这对于本港数字资产市场的规模化发展至关重要，这些针对性的举措旨在增强市场流动性。他续指，证监会将持续密切监察有关举措的实施情况，并与持份者保持沟通，以确保该等措施促进香港建立一个安全且具竞争力的市场环境。