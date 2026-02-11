比特币巨鲸重投市场 上周增持5.3万枚 去年11月来最大买入潮

比特币价格近日跌至6万美元水平，有「比特币巨鲸」重新入市，据彭博报道，「鲸鱼钱包」在过去一周累积了约5.3万枚比特币，是自去年11月以来最大规模的买入潮，扭转过去数周的大规模抛售。分析指，在大多数其他投资者仍保持观望下，这类购买有助稳定比特币价格。

助减缓跌势 惟需更多资金进场

行业研究公司Glassnode的数据显示，持有超过1,000枚比特币的钱包在这段时间内增加了价值超过40亿美元的代币，中断了数月来的撤资趋势，这些撤资使比特币比10月峰值下跌了约40%。Glassnode销售主管Brett Singer表示，这确实减缓了任何下跌，但仍需要看到更多资金流入市场。

虽然有大户已经回归，但更宏观的趋势仍表示市场偏向谨慎。据Glassnode数据，不包括ETF和交易所在内，大型比特币持有者在过去一年中一直是净卖出者，自12月中旬以来，这些钱包已流出超过17万枚比特币，价值约110亿美元。

资深投资者：现在仍处于风暴中

有投资者认为，比特币仍未脱离「风暴」，长期加密货币投资者Bruno Ver表示：「当风暴平息后，我们会再次买入，因为我们在去年年底前卖出了一些，但我们现在仍处于风暴中。」