稳定币商Tether成黄金大买家 仅次波兰央行 藏金前核武地堡 挖角汇丰操盘手

据彭博报道，全球最大稳定币发行商Tether，近年不断买入黄金，成为黄金市场的「隐形巨鲸」。该公司目前坐拥价值约240亿美元（约1,872亿港元）的黄金储备，并收藏于瑞士一个冷战时期遗留的核武地堡内。Tether行政总裁Paolo Ardoino接受访问时表示，公司很快就会成为「全球最大的黄金央行之一」，并透露正以每周一至两吨的速度狂扫实物黄金，更已从汇丰挖角黄金资深交易员，准备建立世界级的黄金交易团队。

相关文章：金价再破顶 大行睇6000美元 美汇急挫兼美军演习刺激 欧洲最大资管「弃美换金」

去年购买量仅次于波兰央行

报道指，Tether在过去一年共买入超过70吨黄金，用于储备及支持其黄金稳定币XAUT。除了波兰央行去年增持102吨外，Tether的购买量已超越全球大多数央行，亦超越除了三大黄金ETF以外的所有基金。

坐拥140吨黄金 持续每周增持

目前，Tether持有约140吨黄金，市值约240亿美元，是目前已知除了央行、ETF及商业银行以外，全球规模最大的已知实体黄金持有量。Ardoino表示，近期以每周1至2吨的速度持续购入黄金，并计划至少在未来几个月内维持这一节奏。

他亦形容，将黄金存放在瑞士前核武地堡，由多层厚重钢门守护，「就像占士邦电影里的场景，太疯狂了。」

目标建立「世上最好黄金交易室」

另外，Ardoino透露，已挖角两名来自汇丰银行的资深黄金交易员，研究如何更高效地交易自有黄金，包括利用期现价差进行套利，目标是建立「世界上最好的黄金交易室」，与摩根大通、汇丰等市场巨头竞争。

除了实物黄金，Tether亦涉足黄金版税公司（Royalty Companies），已入股几乎所有加拿大的中型上市版税公司，包括Elemental Royalty及Gold Royalty等。

料世界走向黑暗 局势越益动荡

Ardoino直言，「我们相信世界正走向黑暗，局势将越来越动荡。」他认为，黄金在逻辑上比任何国家货币都更安全，所有金砖国家的央行都在买黄金。

虽然标普全球评级（S&P Global Ratings）曾警告，Tether增加比特币及黄金等中高风险资产的占比上升，且信息披露有限，从而将USDT的稳定性评级下调至「弱」。但Ardoino强调，Tether稳定币在新兴市场的大量用户正是那些长期热爱黄金、并用黄金来对抗本国货币贬值的人。

Tether正试图借此趋势推出新产品Tether Gold（XAUT），一种可赎回实物黄金的代币。目前XAUT已发行相当于16吨黄金（约27亿美元）的规模。Ardoino预测，XAUT今年底流通市值很有机会达到50至100亿美元。他更预料，那些大量购金的外国政府，很快就会推出黄金代币化版本，以用作与美元竞争。

相关文章：比特币避险需求远逊黄金 HashKey称核心逻辑仍在 或终受惠日债动荡？