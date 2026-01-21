比特币避险需求远逊黄金 HashKey称核心逻辑仍在 或终受惠日债动荡？

受地缘政治局势紧张影响，市场避险需求持续，金价今日再突破4,800美元创新高；相反，比特币则挨沽，一度跌至8.7万美元水平，其后跌幅收窄，暂于8.9万美元水平上落。HashKey高级研究员Tim Sun认为，在金融市场的避险角度上，当前不可否认的是更多投资者会选择黄金作避险，甚至可说这个优势是压倒性的。

黄金拥数千年信用背书

他指出，决定这个市场走势的是机构资金，从风险管理的角度，黄金作为拥有数千年信用背书和较低波动性，是标准的对冲工具；相反，比特币的高波动性难以承接如此大量避险需求，但是比特币仍旧会吸引一部分在避险层面更激进的投资者。

另外，一个不可忽视的因素是财富的代际问题。全球财富的分配主要掌握在50岁以上的人群，对于这部分掌握了全球80%以上财富的人来说，黄金是他们经历过数次危机验证过的信仰，而比特币对他们来说可能仍是一个高风险科技股或年轻人的游戏。因此，比特币虽然会吸引一部分激进的避险资金，但在短期内主要表现为风险资产的属性。

日债冲击挤压风险资产

除此之外，日本国债的抛售显然超出了市场预料，并演变成对全球金融市场的全面冲击。日本长期国债收益率的飙升同步引发了美元长债收益率的拉升，这不仅挤压了风险资产的估值，也引发了杠杆资金的平仓和融资回补。在这一去杠杆过程中，比特币作为加密领域的高流动性资产，自然难以独善其身。这种市场恐慌源于多重不确定性的共振：既有对欧洲关税与贸易摩擦升级的担忧，也有对日本国内政策路径的重新评估，特别是市场对高市早苗试图通过激进财政扩张刺激经济的担忧正在发酵。

日本央行正面临进退两难的局面。如果收紧政策，将压缩全球流动性；如果放任不管，汇率和债市可能失控。从危害后果来看，日本央行大概率会选择「用时间换空间」。相比货币贬值，国债崩盘是日本更难以承受的痛。因此，央行可能会通过市场沟通稳住预期，采取非常规手段干预汇市，或者开启干预性的购债方案来压低收益率。

法币体系受质疑 将利好比特币

这一逻辑对投资市场的影响是深远的。日本作为全球最大的债权国之一，其国债市场的动荡比一般国家更具系统性破坏力。一旦收益率上升导致日本资金回流，抛售美债和欧债，将进一步推高全球借贷成本，打击风险资产。然而，如果日本央行为了拯救国债市场而被迫变相印钞购债，这实际上是在向市场宣告：在维护债务偿付能力和法币价值之间，央行选择了前者，牺牲了后者。

这正是比特币长期价值的核心逻辑所在。尽管短期内比特币受到利率上行与杠杆收缩的压制，但一旦各国央行再次选择以扩表来对冲法币信用风险，市场对法币体系可持续性的质疑将被系统性放大。在全球债务高企的背景下，如果经济体需要无限印钞来稀释债务，法币本身的购买力将面临严峻挑战，而供给受限的比特币与黄金将成为为数不多的选择。因此，这种宏观叙事反而会进一步强化比特币作为「数字黄金」的投资逻辑，使其长期价值依然稳固。