美加密币法案有新进展 推动比特币「追落后」 专家料一加密币今年倍升

美国《加密货币市场结构法案》立法有新进展，参议院辖下两个委员会将分别于本周四及月底讨论《加密货币市场结构法案》，刺激比特币周三（14日）曾突破9.6万美元，见2个月高位；以太币亦重上3,300美元楼上。区块链技术顾问李思聪接受《星岛头条》访问时亦表示，随着美国监管逐步落地、金融机构积极入场，加上委内瑞拉及伊朗政局不稳，令加密货币在一众资产中「追落后」，其个人则看好以太币今年表现更胜比特币。事实上，被视为「数码黄金」的比特币去年意外跌逾6%，即使今年已反弹8%，整体仍累升不足2%，远远落后于金价2025年至今逾76%的升幅。

《加密货币市场结构法案》去年7月以压倒性票数（294票赞成）获美国众议院通过后，终于在参议院排上日程，其中参议院的银行委员会计划周四（15日）讨论该法案并考虑可能的修正案。另外，农业委员会亦将下周三（21日）公布其法案文本，并于1月27日举行修订听证会。加密行业贸易组织、数字商会（The Digital Chamber）行政总裁Cody Carbone表示，法案审议过程继续向前推进「令人鼓舞」。

或禁交易所提供稳定币奖励

参议院银行委员会周四将举行会议，据报其修正案或禁止加密货币交易所提供与持有稳定币相关奖励，但同时明确了某些可豁免于此限制的活动，包括与忠诚度或激励计划会员身份相关的特定奖励。有分析相信，这些豁免会受Coinbase等公司欢迎，该公司目前已为其客户提供稳定币持有奖励。

加密货币行业一直期盼立法工作完成后，可解决行业长期的核心问题，例如明确定义加密代币何时被视为证券、商品或其他类别，提供法律清晰度；其次是授权美国商品期货交易委员会（CFTC）成为行业首选监管机构；以及为银行业解决去年签署成为法律的稳定币监管框架法案中的问题。

美国加密货币行业一直期盼立法工作完成后，可解决行业长期的核心问题。

大型金融机构积极投入市场

李思聪认为，近日加密货币急升由多个原因推动，一来是美国加密货币的法案相继有进展，不少美国大型金融机构积极投入市场，包括入纸申请推出ETF、推出稳定币、容许客户买卖加密产品等；另外基金经理、交易员在放完圣诞新年假期后也重新买货。

李思聪：避险作用不及黄金

至于近日委内瑞拉总统马杜罗被美国逮捕，加上伊朗政局不稳，也可能推动一些资金流入加密货币，但他认为加密货币未有「避险」作用，因为相比起黄金，加密币市值规模小得多，波动性亦较传统金融资产大。不过，踏入2026年，市场再度追逐风险资产，而加密货币近期走势亦正是在风险资产当中「追落后」。

相关文章：比特币曾突破9.6万美元 新火研究院：筑底完成料开启上行通道

渣打料以太币长远见4万美元

另一方面，知名加密币好友、渣打全球数码资产研究主管Geoffrey Kendrick近日唱好以太币，相信2026年是「以太币元年」，表现将跑赢比特币，预期2030年底以太币将达到4万美元，较现时约3,300美元大升逾10倍。至于今年目标为7,500美元，2027年及2028年则分别见1.5万美元与2.2万美元。

Kendrick认为，以太币受惠于数码资产财库Bitmine Immersion（BMNR）持续买入，加上「以太坊」的底层扩容进展良好，更高的交易吞吐量往往转化为更大市值；另外，《加密货币市场结构法案》亦将加速去中心化金融（DeFi），进一步支持以太币。

李思聪亦认同，以太币今年表现胜过比特币。他特别指出「以太坊」不是一套货币，而是一套电脑系统，而不少金融机构正将资产搬到以太坊进行代币化，例如摩根大通近期进出代币化银行存款，并相信越来越多金融机构会使用这个系统，令以太币受惠。李思聪重申其早前预测，相信以太币可倍升至7,000美元，比特币则见15万美元。

相关文章：Cathie Wood预言特朗普政府直接购买比特币 充实国家战略储备