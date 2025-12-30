比特币2025年破顶后「倒跌」 受累远古巨鲸沽币 专家续撑明年创新高 最癫睇25万美元

2025年加密货币市场经历过山车起伏，虽然比特币（Bitcoin）于10月一度创下12.6万美元的历史新高，惟年底走势疲弱，截稿时回落至约8.9万美元水平，即全年「倒跌」逾4%。不过，多位专家或业内人士均对明年走势仍乐观，其中区块链技术顾问李思聪接受《星岛头条》访问时表示，华尔街金融「上链」势在必行，预测比特币明年有机会再创新高、挑战15万美元。此外，Strategy创办人Michael Saylor预计明年比特币价格大约在14.3万至17万美元之间；而有「华尔街神算子」之称的Tom Lee更「疯狂」预测明年1月底达25万美元。

踏入第四季后 走势风云变色

回顾2025年市况，比特币一度踏入10万美元时代。受惠于美国建立「国家战略比特币储备」（Strategic Bitcoin Reserve）的行政命令及ETF资金流入，比特币今年多次突破10万美元关口，并于10月6日创下126,199美元的历史新高。

然而，加密货币市场于第四季风云变色。自10月初触顶后，市场爆发大规模杠杆清算，涉及资金逾190亿美元，导致币价在年底大幅下挫。随后在11月与12月陷入调整期，更跌破10万美元。截稿时，比特币价格徘徊在8.9万美元水平，较高位累跌近30%。

部份资金转投贵金属及AI市场

对于比特币今年走势，李思聪坦言「算非常差」，认为市场行不出原来应有的市况，主因是资金被大热的AI行业吸走。此外，10月的清算事件严重打击流动性及投资者心理，令比特币走势逆转。他指出，今年出现一个特殊现象，是为数众多的「远古巨鲸」在冬眠10年以上后苏醒卖币，令市场处于换手期。

至于减息周期启动后，币市为何反而回调，他分析指，加密货币市场受到10月的清算事件重创，导致不少巨鲸选择离场，主动实践「四年周期」的下行趋势。加上贵金属及AI板块明显较火热，资金自然流向赢面更大的市场。

不过，他仍看好长远前景，指2026年大型投资银行、基金和政府将继续入场，市况不会比2025年差。随着加密货币认受性提高，他预料连香港保险业亦会加入战团，比特币明年有望达15万美元；而以太坊（Ethereum）受惠于RWA（现实世界资产）及金融应用增加，亦有机会达6,000美元。

Tom Lee：黄金先行 比特币升势更猛

另一方面，华尔街分析师及大行亦纷纷调整预测。Fundstrat联合创始人Tom Lee早前在币安区块链周上声称，比特币将于明年1月底达到25万美元，并指以太坊若回归与比特币的平均比率，价格可见1.2万美元。他更指，黄金先行上涨后，比特币涨势将更猛烈。

Strategy创办人Michael Saylor亦对比特币持乐观态度。他早前出席Podcast时透露，「我们听到传闻，主要美国银行将在2026年上半年开始购买比特币、托管比特币，并以原生比特币资产作为抵押发放信贷」。他又认为，这波机构采用浪潮将在2026年为比特币价格提供强力支撑，预计明年价格区间大约在14.3万至17万美元之间。

目前Strategy持有671,268枚比特币，市值数百亿美元。不过，面对市场波动，该公司早前被揭暂停购买比特币，转为增加现金储备，以缓解外界担忧。

入市宜拣大市值加密币 采平均成本法

大行方面，渣打银行分析师Kendrick表示，比特币回落属正常状况，并提到去年1月美国证券交易委员会（SEC）批准比特币交易所交易基金（ETF）交易以来，已出现过两次类似调整，但该行已将2026年目标价由30万美元削半至15万美元。相反，摩根大通则预测，比特币在2026年可攀升至17万美元，认为未来6至12个月仍有显著上升空间。

对于目前有意入市的投资者，李思聪则提醒，加密货币市场波动比股票大，建议采取「平均成本法」持续买入大市值的比特币和以太坊，以减低单次入市的价差风险，避免因市场波动而损手。