大行唱好比特币 上望17万美元大升八成 贝莱德揭主权基金大举捞底

比特币价格自10月创下的12.6万美元历史高位后急回，日前一度跌穿8.5万美元，自高位挫逾三成，近日则重新站稳于9万美元上方。摩根大通发表报告指唱好，表示若按黄金估值方式计算，比特币价格在未来6至12个月可升至17万美元，意味潜在升幅逾八成。

摩通指，若比特币按黄金估值方式计，「理论价格」可达17万美元。

摩根大通全球市场策略师Nikolaos Panigirtzoglou在最新报告中指出，近期市场对比特币前景的担忧可能过度悲观。该行指，比特币的走势应类似于黄金，这在今年4月尤为显著突出，当时市场对关税战重燃的忧虑，导致美股出现恐慌性抛售，资金流入被称为「数码黄金」的比特币及其他加密货币。摩通指，若比特币按黄金估值方式计算，「理论价格」可达17万美元。

不必过份担忧Strategy抛售

摩通续指，有两个关键因素支持比特币价格，首先是该行认为市场不必过份担忧Strategy（MSTR）抛售比特币，因该公司已筹集14亿美元现金储备，足以支付未来两年的股息和利息支出，降低了强制抛售加密资产的可能性。

Strategy首席执行官Phong Le早前表示，如果其市场净值倍数（mNAV，即公司市值/加密资产净值）跌破1，该公司可能会出售其比特币。据Strategy网站公布，最新mNAV为1.17。摩通报道指，如果mNAV比率可保持在1以上，将令市场安心。

比特币生产成本约9万美元

至于市场关注，指数公司MSCI明年1月会否将Strategy剔出指数，摩通认为市场似乎已消化这个消息。相反，若MSCI保留Strategy于指数内，比特币和Strategy股票可能会强劲反弹。摩通又估算比特币当前生产成本约为9万美元，低于11月中旬估计的9.4万美元，故相信9万美元为软底部(soft floor)。

主权基金8万美元大举入货

对加密货币而言，另一个利好消息是大型投资者入市。据报贝莱德（BlackRock）首席执行官Larry Fink近日出席一个活动时透露，全球多家主权财富基金正利用比特币回调机会加码布局，「我们看到越来越多合法且长期持有的投资者进入市场」。指多间主权基金在12万、10万美元的价位上逐步增持，又称他们在比特币8万美元水平大举入货。

比特币过往牛转熊，往往较历史高点下跌70%至80%，有投资者担心今浪未跌完。

往绩最多跌八成 市场忧未跌完

虽然比特币近期已从低点回升，不少投资者仍担忧更大调整仍在后头，因为从历史数据分析，当加密币牛市结束并进入「寒冬」时，比特币往往会较历史高点下跌70%至80%。目前比特币从10月约12.6万美元的历史高点最多下跌约36%，距离传统跌市时的谷底尚有距离。

Token Bay Capital创始人Lucy Gazmararian分析指出，10月的大规模「爆仓潮」是加密货币历史上最大的爆仓事件，「恰逢市场担忧我们正接近牛市尾声的时期...所以这增加了市场上的恐惧水平。」



