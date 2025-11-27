孙宇晨4.56亿美元稳定币储备涉被挪用 杜拜法院发全球资产冻结令

波场（Tron）创办人孙宇晨今日在港公布，旗下稳定币TrueUSD（TUSD）4.56亿美元储备金涉嫌被挪用案，取得重大突破。他说杜拜国际金融中心法院（DIFC法院）已对涉案公司发出全球资产冻结令，又表示团队正透过跨国司法合作全面追回涉案资产。孙宇晨强调，「客户信任及透明度是从业底线」，并指出有关行为「是在侵蚀公众对Web3行业的信任」。

案件可追溯至今年4月，有报道指TUSD运营商Techteryx发现，其存放于第三方信托机构First Digital Trust（FDT）的储备金，涉嫌遭不当挪用至少4.56亿美元。孙宇晨随即以个人资金向Techteryx提供约5亿美元财务支援，并向本港警方报案。

孙宇晨声称，资金其后被分散投资于多个可疑项目，包括亏损的阿联酋沥青厂、非洲煤矿采矿权、FTX加密货币交易，以及价值微乎其微的澳洲港口基础设施项目押金等。

对于近期杜拜法院首次发出相关全球冻结令，以及英国处理钱志敏案等进展，他形容均令团队感到振奋。

孙宇晨强调，是次事件不仅关乎单一稳定币项目，更是维护金融市场诚信的关键一役。