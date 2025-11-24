代币化市场逐步流通 「香港模式」备受东南亚多国关注

香港金融体系正迎来深层次变革。业界预测，十年后代币化基金的普及程度将堪比今日的ETF，而这场变革的关键推手——金管局主导的区块链金融基建项目Ensemble，已正式进入试行阶段。投资推广署指出，随着香港逐步打通代币化市场的流通环节，东南亚多国监管机构正密切关注这套「香港模式」。他们预测，当香港成功走通这条路后，其他国家很可能直接借鉴现成经验，加上各国央行透过现有协作机制持续沟通，跨境标准融合将是顺理成章的发展趋势。

Ensemble项目标志关键突破

Ensemble项目标志着代币化市场迎来关键突破。目前，渣打香港、汇丰等机构已相继完成真实交易案例，包括蚂蚁国际实现港元代币化存款跨行转帐，以及华夏基金透过代币化存款完成货币基金认购。渣打香港兼大中华及北亚区交易银行部主管林远栋表示，实现跨行代币化资产交易是重要突破。「单一银行推出代币化存款相对容易，真正的挑战在于建立跨机构流通平台。」林远栋解释，EnsembleTX平台让不同银行的代币能按统一标准流通，这是逐步完善机制的过程。

投资推广署金融服务及科技、可持续发展环球总裁梁瀚璟表示，香港的发展路径正受到国际关注。「亚太地区多国都在参考香港的发展路径，只要香港走通的模式，就有很大机会被仿效。」他强调，香港的核心角色是「标准制定者」与「生态先行者」。目前多国央行都在关注香港的实践，阿联酋、泰国等已透过公开渠道分享相关沟通进展，未来香港有望成为连接不同市场标准的纽带。

代币化产品被视为「超级余额宝」

Ensemble项目的发展与内地企业加速「走出去」所产生的庞大需求紧密契合。林远栋指出，仅看今年4月成立的「中企协财资中心委员会」，其43家创会央企与国企在港的闲置现金规模已达数百亿元。梁瀚璟补充，内地企业对香港的代币化金融产品反应积极，认为这相当于香港版的「超级余额宝」。

华夏基金（香港）产品与策略部主管何蕊表示，代币化的核心突破在于解决传统金融的收益与流动性平衡问题。并说：「区块链赋能后，我们实现了即时清算，完全超越T+0模式。客户在享受流动性的同时，还能全程享有收益。」

何蕊表示，代币化不仅实现24小时交易，未来还能支持二级市场流通。对普通投资者而言，代币化可拆分资产，让更多人能接触到原本高门槛的投资标的，开启普惠金融新纪元。

在绿色金融领域，代币化绿债成为新的发展方向。梁瀚璟透露，近期金管局发行100亿代币化绿债后，企业跟进热情高涨。

对发行方而言，代币化绿债可凭借创新属性吸引关注；对投资方而言，既能支持可持续发展，又能推进金融创新战略。