NBA｜勒邦占士做「最后决定」 不为金钱为冠军 降薪近5000万投76人

41岁的勒邦占士（LeBron James）以一纸两年800万美元的底薪合约转投费城76人。这位即将迎来破纪录第24个NBA球季的巨星，降薪近5000万美元加盟费城，不仅仅是对篮球的热爱，更是对总冠军的追求。占士更明言这是他职业生涯的「最后决定」，费城将有极大机会成为这位准名人堂巨星生涯的最后一站。

亲撰长文剖白 坦承曾肯定自己会退役

回顾占士的职业生涯，他曾多次透过著名的「决定（The Decision）」改变联盟格局。今次东游费城，占士在社交媒体X上连发多帖，毫无保留地向球迷剖白这段时间的心路历程，并坦承季尾时曾以为自己会就此退役：「球季结束时，我以为自己已经打完了。我当时还未准备好宣布，我知道自己需要一些时间去真正做决定，但我当时相当肯定自己已经打了最后一场比赛。我在上次记者会上说，需要审视自己是否依然热爱这项运动，那是我的真心话。但我依然真心热爱这项运动，我还有更多可以贡献。」

宣告最后决定：不为金钱只求争冠

根据外媒报道，占士新合同第一年仅为387万美元，第二年有球员选项，金额为407万。而占士上一季效力于湖人的年薪是5263万美元，这意味著他将要降薪4875万，这是NBA历史上跨赛季降薪幅度最大的一次。

经过一段时间的沉淀，占士终于找到了答案，不为金钱而是为了总冠军：「过去几个星期真的很特别。我从未试过完全不知道该怎么办，并花上真正的时间去思考。过去几个月，我和所有我爱的人一起努力去弄清楚这一切。这是我最后的决定（This is my last decision）。我不是为了金钱，也不是为了家庭。我现在到底为了甚么而打球？我依然想牺牲、想努力、想拼搏。我依然想竞争，去赢得比赛，去再次感受夺冠的滋味。」

对于即将披上76人战衣，占士充满期待，同时亦不忘向昔日效力过的城市致敬：「我相信自己能帮助费城76人成为一支冠军球队，我也很兴奋能为这班新球迷带来活力，展开最后一次不可思议的旅程。多谢洛杉矶。我会永远爱迈阿密，而俄亥俄州东北部永远是我的家！」

激赞球迷忠诚 誓破费城次圈魔咒

除了争冠决心，费城独特的篮球氛围亦是打动占士的原因。他早前曾激赞这座城市的死忠球迷：「除了他们的主场球队，他们不在乎任何人，我非常尊重并喜爱这一点。」

76人自1983年后便从未染指总冠军，自安比（Joel Embiid）领军以来，球队更是从未突破季后赛次圈。为了促成这次世纪转会，76人阵营展开了猛烈攻势，除了管理层在幕后斡旋，阵中三大主力麦斯（Tyrese Maxey）、艾比迪及今夏新加盟的谢伦布朗（Jaylen Brown）亦亲自出马游说。随著占士强势加盟，76人夺得NBA总冠军的赔率已瞬间由20倍急降至9倍，势成东岸争霸的最大势力。