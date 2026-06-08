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NBA｜意有所指？勒邦占士陷污染环境风波 再发片配文：「有本事就捉我」

篮球天地
更新时间：15:38 2026-06-08 HKT
发布时间：15:38 2026-06-08 HKT

NBA巨星勒邦占士（LeBron James）早前在社交平台分享于意大利卡布里岛游艇上，将高尔夫球击入大海的片段，引发破坏海洋生态的争议。正处于休赛期度假的占士今日再度上载打高球的短片，更配文写道「有本事就捉我（Catch me if you can）」，引来外界关注。

占士游艇打高球落海惹争议 再发片配文：「捉到我再讲」。占士IG截图
占士游艇打高球落海惹争议 再发片配文：「捉到我再讲」。占士IG截图

虽然卷入环保风波，但这位洛杉矶湖人球星的度假心情似乎未受影响。他在社交媒体分享多段关于高尔夫球的影片，其中一段片中，展示了一片高尔夫球场的优美风光，并写上「有本事就捉我」，令外界猜测他是否在回应对其「游艇击球」的指责。

关于占士将高球打入大海一事，争议声仍在发酵。据意大利传媒报道，从片段可见高球确实落入海中，要回收几乎是不可能的事。不过，报道亦指出目前无法单凭画面确定该高球的材质。

相关文章：NBA｜勒邦占士游艇打高尔夫惹祸 意大利消费者协会提交投诉 恐面临监禁罚款风险

 

事实上，高尔夫球界多年来一直有专为海洋、湖泊等水域设计的「可降解高尔夫球」。这类产品常见于宣传活动或水上表演，由能在水中溶解且不留有害残留物的物料制成，部分型号更含有可转化为海洋生物营养成分的化合物。

报道强调，单凭片段的画面和声音，目前没有足够证据判断占士使用的是传统高球还是环保可降解型号。到底占士此举有否真正破坏海洋生态，仍有待进一步核实，这亦将是厘清今次风波的核心关键。

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