NBA总决赛｜特朗普落实到场观战支持纽约人 大赞纽约人是超劲球队

美国总统特朗普（Donald Trump）周四（4日）表示，他已接受纽约人老板多兰（James Dolan） 的邀请，将于下周前往麦迪逊广场花园观看NBA总决赛。特朗普将成为首位亲临现场观看总决赛的在任美国总统。

或连睇两场 大赞纽约人 「总有办法」

纽约人自1999年以来首次打入NBA总决赛，在周三的第一场比赛上演14分大逆转胜马刺，取得本赛季季后赛的12连胜，周五将会上演第二场比赛，第三场和第四场将轮到纽约人主场，分别于下周一和下周三举行。特朗普周四在白宫向记者回应纽约人老板的观赛邀请，他表示：「答案是肯定的，我会到场的。可能会是周一，也许我会两场都去。 」 随后特朗普说：「纽约人总是有办法。他们真的很棒，是一支很棒的球队。」

同时特朗普也观看了第一场比赛直播，并对马刺球星云班耶马（Victor Wembanyama） 印象深刻：「云班耶马是个很棒的球员，他将来会成为一名很棒的球员。他现在已经是很棒的球员了。我当时想，『该怎么防住他呢？』他身高7呎5寸，投篮也很准。」

NBA总裁欢迎总统出席周一比赛 将会有额外安保措施

NBA总裁萧华(Adam Silver) 周四表示欢迎特朗普出席周一的第三场比赛，他称特朗普是纽约人的铁杆球迷，曾多次在麦迪逊广场花园观看NBA选秀：「特朗普总统是一位地道的纽约人。我很高兴又有一位纽约人想要加入到这支球队的热情和喜悦之中。」

为迎接特朗普到场，NBA将采取额外的安全措施。萧华说：「美国总统到场观看比赛理应加强安保，但我认为球迷们对此非常理解。我认为他们明白这反而提升了赛事的盛况。」