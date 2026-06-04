NBA总决赛｜般臣「顺势而为」领纽约人G1逆转 云班耶马认失准：「是我们将胜利拱手相让」

NBA总决赛首战落幕，纽约人作客以105:95反胜圣安东尼奥马刺，在七场四胜制下先拔头筹。纽约人主将般臣（Jalen Brunson）末段凭「场上的本能」射入奠胜球，直言球队靠「耐心地一点点蚕食」完成14分大逆转；反观马刺超级新星云班耶马（Victor Wembanyama）则直认表现糟糕，感叹球队未能把握优势，「是我们自己将胜利拱手相让」。

般臣解构关键一击：顺应直觉

纽约人今仗能克服下半场落后14分的劣势，全靠般臣在决胜时刻的冷静处理。在比赛最后阶段，他迎著马刺守将华素（Devin Vassell）的防守，果断拒绝队友的单挡掩护，单打命中高难度中投。赛后被问及这个大心脏决定时，般臣透露完全是出于临场直觉：「那更多的是一种在场上的本能。在电光火石之间，我读懂了防守球员重心的微妙变化。我并没有预先决定要做甚么动作，只是顺应自己的重心与比赛节奏，顺势而为。」

翻查纪录，纽约人堪称「逆转专家」。他们在上季东岸季后赛次圈对阵塞尔特人时，就曾两度克服落后20分的劣势完成惊天逆转；今季东岸决赛首战面对骑士，同样上演了落后22分的大翻盘，加上今仗再有落后14分反胜的戏码。谈到球队为何总能绝地反击，般臣将此归功于球队坚韧的心态：「每当处于逆境，我们总是专注眼前的下一个回合。我们很清楚，不可能靠一个攻势就把分差完全追回来，所以只能耐心地透过防守，一分一分地蚕食差距。」

云班耶马拒绝气馁：我一点也不担心

另一边厢，首战总决赛的云班耶马今仗手感冰冷，全场21投仅6中。赛后他毫不避讳地承担责任：「我今晚表现得很糟糕，事情就这么简单。我认为，是我们自己将这场胜利拱手相让。」他指出，球队在第四节末段一度反超1分，但随后未能保护好防守篮板，让经验丰富的纽约人乘势接管了比赛。

尽管主场遭遇开门黑，但这位法国新星依然保持极大自信，强调不会为此过度自责：「这不像是需要我去重新弄懂甚么，感觉更像是只要我能打出正常水准就行。当我们表现不好时，往往是自己犯错自乱阵脚。这就是为甚么我不担心，我们会打得好得多。」

20岁哈柏创历史 叹球队输在执行力

虽然马刺落败，但年仅20岁的后卫哈柏（Dylan Harper）今场发挥十分亮眼。他第一节比赛即3射3中斩落10分，成为NBA历史上最年轻在总决赛得分双位数的球员。当被问到经历如此出色的上半场之后，对手下半场对他的防守策略是否变化，哈柏表示：「我觉得防守策略基本没变，对我而言，我必须继续保持进攻性，全力以赴。只是有些球我们没投进，而他们把球投进了。」

哈柏成为NBA历史上最年轻在总决赛得分双位数的球员。路透社

哈柏（左）成为NBA历史上最年轻在总决赛得分双位数的球员。路透社

哈柏成为NBA历史上最年轻在总决赛得分双位数的球员。AFP

哈柏成为NBA历史上最年轻在总决赛得分双位数的球员。AP

外界有声音指马刺刚经历与雷霆的七场大战，体能劣势导致第四节崩盘。哈柏认为这并非唯一败因：「我觉得两支球队其实都累了，今天的比赛更像是一场对攻大战，每个人都在不知疲倦地全场折返跑。我感觉纽约人只是在最后阶段的战术执行力上做得更好一些。」

哈柏亦力撑队友云班耶马，强调球队士气未受打击：「他从不在大场面面前退缩。这场失利让我们憋著一股劲，进入下一场比赛，我们会对胜利展现出更加饥渴的态度，并且准备好去不断证明自己。」