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NBA季后赛｜马刺作客破雷霆「抢七」成功杀入总决赛 云班耶马豪言：再赢4场拿总冠军！

篮球天地
更新时间：12:35 2026-05-31 HKT
发布时间：12:35 2026-05-31 HKT

马刺在周六的西岸决赛第七场生死战中，作客以111:103力克卫冕冠军雷霆，成功「抢七」杀入总决赛！这也是马刺自2014年后、亦是法国新星云班耶马（Victor Wembanyama）职业生涯首度踏上总决赛的舞台。赛后，这位次世代球王激动不已，誓言要再赢四场夺取至高无上的总冠军。


云班耶马惊叹感觉强烈


在这场胜者为王的终极之战中，两队合演了一场扣人心弦的恶斗。云班耶马今仗攻入全队最高的22分，带领马刺克服重重困难。赛后，这位22岁的法国巨人难掩兴奋之情，感性地表示：「这种感觉，我无法用言语来形容。它真的太震撼、太强大了！」
除了云班耶马外，马刺今仗可谓全民皆兵，查伯尼(Julian Champagnie)飙进6记三分球贡献20分，新秀Castle亦攻入16分，福克斯（De'Aaron Fox）则挹注15分。马刺教头Johnson赛后欣慰地说：「早在去年十月，我们就知道球队有机会变得很好，而球员在最关键的时刻挺身而出，做到了他们整年都在做的事。」

「药水哥」关键神防守 奠定不败雄风


比赛在第四节中段迎来关键转捩点。雷霆一度大举反击，赫顿史甸Isaiah Hartenstein眼看就要在快攻中为雷霆追至仅差4分。此时，马刺后备中锋「药水哥」坚尼特（Luke Kornet）挺身而出，在篮框前送出一记惊天封阻，彻底粉碎了雷霆的反扑气焰。


雷霆主将亚历山大（SGA）今仗狂轰35分及9次助攻，但在缺少了因左腿筋受伤缺阵的二号主力谢伦威廉士（Jalen Williams）下，卫冕军终究力不从心。雷霆教头戴格诺特（Mark Daigneault）赛后无奈表示：「你必须从每次经历中成长，包括那些艰难的经历，我们感到非常失望。」


总决赛撼纽约人 云班耶马夺冠宣言


随著马刺赢下这场史诗级的抢七大战，这也是NBA连续第八个赛季产生新的总冠军。马刺将于周三主场出战东岸冠军纽约人，展开总决赛大战。云班耶马霸气地表示：「我们还想要赢多四场，我们的工作还没结束！」
 

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