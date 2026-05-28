NBA季后赛｜特朗普答应撑纽约人场 将成首位现场观看NBA总决赛的现任总统

纽约人在今年季后赛的狂热表现，连白宫最高元首都无法抵挡其魅力。美国总统特朗普（Donald Trump）周三（27日）在白宫内阁会议上向媒体公开宣布，他获纽约人老板多兰（James Dolan）的邀请，计划下个月亲临纽约地标麦迪逊广场花园（MSG），现场观看一场NBA总决赛。这将让特朗普成为美国历史上首位在任期内亲临现场观看NBA总决赛的总统。

特朗普在周三的白宫内阁会议上表示，他计划于6月8日或6月10日在纽约人的主场麦迪逊广场花园进行总决赛的第三场或第四场比赛，对手将是奥克拉荷马雷霆或圣安东尼奥马刺之间的胜者。

而特朗普将成为首位亲临现场观看NBA总决赛的在任美国总统。近年来，他曾多次出席备受瞩目的体育赛事，例如超级杯和大学榄球季后赛全国冠军赛。特朗普原本计划要去看NBA东岸决赛的第5战，但纽约人「实在太争气」直接终结系列赛，打乱了他的行程。特朗普在内阁会议上对此幽默地表示：「我本来周三就会去看，但他们实在解决得太快了。这真是一支伟大的球队，他们赢下了所有比赛，阵中拥有很多优秀的球员。」

纽约人今年在季后赛的表现堪称史诗级统治力，自1999年后，时隔27年再度重返NBA总冠军赛 。纽约人 在东岸决赛以直落4场横扫克里夫兰骑士，不仅拿下惊人的季后赛11连胜，期间更加总计胜对手高达262分，场均胜分达到23.8分，成为NBA历史上（包含常规赛与季后赛）最悬殊的11场比赛。而在NBA历史上，此前仅有3支球队曾带著11连胜的气势杀进总冠军赛，分别是1989年及2001年的洛杉矶湖人，以及2017年的金州勇士。