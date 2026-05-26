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NBA季后赛｜纽约人主场票价破纪录！最平2.7万 场边天价81万

篮球天地
更新时间：18:40 2026-05-26 HKT
发布时间：18:40 2026-05-26 HKT

纽约人时隔27年强势重返NBA总决赛，被誉为「篮球麦加」的麦迪逊广场花园（Madison Square Garden）将再度迎来篮球界最高盛事。全城陷入疯狂之下，总决赛门票亦升至天价。根据票务平台显示，纽约人主场门票最平亦高达3,464美元（折合逾2.7万港元），创下NBA总决赛历史最贵的最低票价纪录。

近3万港元仅坐山顶 场边位索价81万

虽然西岸决赛雷霆与马刺的系列赛仍在进行中，但纽约人常规赛53胜29负的战绩，均不及雷霆（64胜18负）及马刺（62胜20负）。这意味著无论最终对手是谁，纽约人在总决赛都没有主场优势，他们将要在第3战及第4战，才能回到主场出击。

第3战最贵的场边「握手位」门票，更标出103,711美元（逾81万港元）。TickPick网站截图
第3战最贵的场边「握手位」门票，更标出103,711美元（逾81万港元）。TickPick网站截图

根据票务平台TickPick显示，作为纽约人重返总决赛的首个主场（即第3战），入场门槛极高，最低票价为3,745美元（约2.7万港元）；而第4战的最低票价亦要3,464美元。对于可容纳19,000人的麦迪逊广场花园来说，付出近3万港元仅能坐到俗称「山顶位」的最高层座位。至于第3战最贵的场边「握手位」门票，更标出103,711美元（逾81万港元）的惊人天价，令人咋舌。

拥绝对地理优势 膺「最值钱无冠球队」

不过，纽约人门票索价极高亦绝非无的放矢。根据最新NBA球队市值估计，纽约人以高达98.5亿美元的市值高踞联盟第三。尽管球队半个世纪未曾染指总冠军，但背靠纽约这个全球金融中心的地理优势，麦迪逊广场花园的上座率常年超过98%。加上万事达（Mastercard）、美国运通（American Express）等高端品牌赞助加持，令其赞助合同总额稳居联盟第一，商业收入占比远超联盟平均水平，得天独厚的优势让其市值稳居头部。

星光熠熠 荷里活巨星名宿齐撑场

此外，纽约人主场向来星光熠熠，吸引大批名人入场朝圣。著名导演史碧李（Spike Lee）及当红影星添麦菲查洛美（Timothée Chalamet）等死忠星级球迷常年在场边观战；而马贝利（Stephon Marbury）、弗雷泽（Walt Frazier）及伊荣（Patrick Ewing）等纽约人名宿亦是场边的座上客，令这座「篮球麦加」的星味与话题性冠绝全联盟。

纽约人将于香港时间6月3日开启今年总决赛的征途，他们将以逸待劳，静待马刺和雷霆的比赛结果。

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