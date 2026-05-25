篮球亚冠联东亚资格赛｜南华113:103射落领航猿 勇夺东亚区资格赛冠军

亚洲篮球冠军联赛(BCL)东亚区资格赛决赛，周日晚在马来西亚柔佛上演，由香港代表南华对上桃园璞园领航猿，最终在包含本土后卫杨和攻入的24分在内，正选5虎合轰107分，最终以113:103击落领航猿，勇夺东亚区资格赛冠军。

南华决赛挫领航猿 4连胜夺冠

南华冠军战前已气势如虹，进入到第二阶段已录3连胜，上仗准决赛已以90:75击运乌兰巴托野马，锁定BCL正赛资格，但今战「红衣军」末有松懈，首节初段便大洒「3分雨」，杨和、安德拉和保斯高连轰4球，首节全队3分10射6中，以32:27领先。但次节领航猿把握保斯高3犯被教练罗意庭收起的空档，趁机展开反击并以41:39取得今场首次领先，但南华有曾湛元挺身而出，单节轰入10分下「㩒熄」领航猿反击气焰，打完第2节便以61:53拉开分差。

易篮后南华持续得分拉开比数，虽在决胜节有主力比列斯高犯满离场，但对手亦有主力5犯离场，此消彼长下更状态更佳的南华更为占优，并最终以113:103射落领航猿勇夺冠军，本土后卫杨和攻入24分获颁本场MVP。南华和领航猿亦将代表东亚区出战BCL正赛，将会与来自中日韩的劲旅同场竞技。

