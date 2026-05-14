NBA季后赛｜哈登拍米曹合力轰51分 助骑士加时117:113击退活塞叫糊

NBA季后赛次轮东岸竞争相当激烈，活塞Game 5重回主场迎战骑士，在赛前2队已打成2:2，因此今战对双方而言亦尤为重要，最终骑士在哈登(James Harden)和当路云米曹(Donovan Mitchell)合力轰51分下，助力骑士以117:113加时力压挫活塞，以3:2的领先重回克里夫兰出战。

哈登发威领军攻30分 骑士系列赛叫糊

今战活塞在有主场球迷支持下明显更快入局，在有根宁咸半场攻入20分，最大领先曾达15分，但骑士亦有哈登不遑多让攻入13分，再加上后备奇兵史特路斯(Max Strus)贡献12分下，打完第2节仅以52:60落后8分。易篮后骑士由哈登带领下展开反击，第三节打出32:20反超比分进入决胜节，但双方在第4节陷入拉锯，在时间还剩45秒时在艾荣莫比利(Evan Mobley)命中罚球以103:103打平后2队便未再有入球，需要进入加时分胜负，今场手感不佳的米曹到加时挺身而出，独得7分下助骑士反客为主击败活塞，以3:2取得系列赛赛点。

今战攻入30分外加8篮板6助攻的哈登，赛后提到关于今战的爆发表示：「我们根据他们防守的方式，看怎样的进攻才有效，米曹今晚表现有点挣扎，但其他队友也可以接手贡献，这是团队的努力。」而米曹今战虽然手感不佳，但仍攻入21分尤其是加时的7分是今战骑士获胜的一大主因，另外第6人史特路斯亦贡献20分8篮板。活塞虽有根宁咸(Cade Cunningham)攻入全场最高的39分外加9助攻7篮板，但可惜未能赢下关键战。

