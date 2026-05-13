NBA│云班耶马洗脱被逐阴霾 狂轰27分+17篮板 领马刺大炒木狼叫胡

马刺怪物中锋云班耶马（Victor Wembanyama）在NBA季后赛西岸准决赛经历了职业生涯最沉重一课，迅速展现出与年龄不符的成熟。上仗因恶意犯规首度被逐后，此子周二(12日)于第五回合的天王山之战尽洗颓气，狂轰27分、17个篮板及3次封阻，带领马刺主场以126:97大胜明尼苏达木狼，系列赛领先3:2叫胡入西决。云班耶马赛后直言，冷静面对挑衅是跨越心理障碍的关键。

半场双双 比肩占士邓肯

云班耶马上场对木狼时，因争抢篮板后护球出肘击中对手，领到二级恶意犯规被逐离场，外界一度担心这名年轻中锋会因季后赛的强悍防守而情绪失控。然而，这名21岁法国长人以行动证明自己已走出阴霾，今场甫开战即进入「无敌模式」，第一节便豪取18分、6个篮板。

他全场仅上阵约三节时间，半场已录得「双双」的21分及11个篮板，成为季后赛史上第二年轻达成半场「20+10」的球员，仅次于勒邦占士。同时，他也加入队史传奇邓肯（Tim Duncan）及大卫罗宾逊（David Robinson）的行列，成为马刺队史第三位在季后赛半场交出如此数据的球员。

成熟应对挑衅 获主帅赞赏

面对木狼不断尝试以强硬身体接触激怒自己，云班耶马赛后冷静地表示：「我觉得激怒对手可能是他们的策略之一，我们必须保持冷静。这（被逐）已经是之前的事了，我现在只专注于下一场比赛，必须向前看。」马刺主帅米治庄逊（Mitch Johnson）亦对爱将的调整能力赞不绝口：「他在这场比赛中表现得很成熟，完全投入于比赛节奏，没有被上一场的阴霾困扰。」

狼王坦言「防守无解」

全场攻入20分的木狼主将安东尼爱华士（Anthony Edwards），亦对云班耶马的表现显得无可奈何，他在赛后承认：「今晚他在场上做的很多事情，你真的没太多办法，只能寄望他射不进。但他一开赛手感就很火烫，几乎甚么都能投进。」马刺于系列赛领先3:2，根据历史数据，在2:2平手赢得第5战的球队，有高达81.5%的机会晋级。双方第6回合将于周六上午移师木狼主场进行，云班耶马有望在客场亲手终结系列赛，带领马刺杀入西岸决赛。