NBA季后赛｜纽约人狂飙25记三分平纪录 狂胜76人4:0强势杀入东岸决赛（有片）

纽约人在般臣（Jalen Brunson）领军下强势重返东岸决赛！在东岸次圈第四战，纽约人延续强势表现，作客费城反客为主，全场狂轰平NBA季后赛纪录的25记三分球，最终以144:114大炒76人，总场数4:0横扫对手晋级。

25 3PM IN GAME 4. KNICKS ARE MOVING ON.



McBride: 7 3PM

Brunson: 6 3PM

Hart: 4 3PM

Shamet: 4 3PM

Towns: 2 3PM

Alvarado: 1 3PM

Dadiet: 1 3PM



NYK’ 25 3PM ties the record most in any postseason game in NBA history 🤯



MIL: 25 3PM on April 19, 2023

CLE: 25 3PM on May 4, 2016 pic.twitter.com/2BoetvBqzC — NBA (@NBA) May 10, 2026

般臣今仗录得22分4篮板和6助攻。AFP

纽约人4:0横扫76人杀入东区决赛。路透社

纽约人全队轰入25个三分平NBA季后赛纪录。路透社

顶替伤兵艾鲁比（OG Anunoby）正选上阵的麦拜特（Miles McBride）化身奇兵，全场飙入7记三分球贡献25分。他在首节三分球4射全中，带领纽约人单节轰入平纪录的11记三分。此外，般臣交出22分，祖殊赫特（Josh Hart）及唐斯（Karl-Anthony Towns）亦各建一功进帐17分，合力炮制这场压倒性大胜。

祖殊赫特（中）贡献17分9篮板。AFP

唐斯（左）今仗射入17分并送出10次助攻。AFP

唐斯（右2）今仗射入17分并送出10次助攻。AFP

值得一提的是，纽约人在头两圈季后赛场均净胜对手高达19.4分，创下自1984年季后赛扩军至16队以来的最大分差纪录。唐斯赛后点出赢波关键：「我们只是非常专注于当下。」

换帅如换刀 米克布朗领军豪取七连胜

纽约人连续两季杀入东岸决赛，将与克里夫兰骑士或底特律活塞的胜方争入总决赛（目前活塞领先2:1）。上季纽约人打破25年宿命闯入东岸决赛，可惜最终不敌溜马。球队随后解雇主帅泰布迪奴（Tom Thibodeau），改由米克布朗（Mike Brown）接掌帅印。这位新帅上任后立竿见影，由首圈对鹰队的最后三战起，带领球队豪取季后赛七连胜。米克布朗盛赞麾下：「球员们在细节、活力和拼劲上都提升到另一个层次,这就是我们能够打出漂亮篮球的重要原因。」

米克布朗执教纽约人第一年就带队重返东区决赛。AFP

纽约球迷反客为主 76人主场沦陷

多年来，纽约人球迷都有在季后赛「攻陷」76人主场的习惯。来到今仗第四战，他们更是反客为主。大批客军球迷在场外高举扫把（寓意横扫），入场后又挥舞印有「Always Knicks」的毛巾，声势完全盖过主场球迷。76人不仅无法阻止纽约人球迷抢购门票，在场上更是对纽约人的狂轰猛炸毫无招架之力。

比赛一开波就沦为一面倒的屠杀。在全场纽约球迷的助威声中，麦拜特连续飙入4记三分球，助球队打出20:6的梦幻开局。他亦成为自1997年有详细数据统计以来，首位在季后赛首节轰入4记三分的纽约人球员。

麦拜特（右）化身奇兵，全场飙入7记三分球贡献25分。AP

麦拜特（中）化身奇兵，全场飙入7记三分球贡献25分。AP

般臣射入6个三分。AP

纽约人的三分雨下个不停，般臣在首节亦贡献两球，助球队单节三分13射11中，追平NBA单节三分命中数纪录。半场完结时，纽约人已轰入18记三分球，单靠外线已拿下54分，而76人全队半场仅得57分。纽约人半场遥遥领先81:57，为自1999年东岸次圈对鹰队以来首次在七场四胜制中横扫对手奠定基础。

安比无奈出局 76人25年未破次圈魔咒

下半场比赛沦为垃圾时间。76人在首圈才上演过落后1:3逆转塞尔特人的热血戏码，如今却只能黯然出局。主帅纽斯（Nick Nurse）无奈道：「我认为双方在活力上有著巨大的差距。」

安比（左）生涯第6次无缘分区决赛。AFP

安比（下）生涯第6次无缘分区决赛。AFP

安比（右）8射8中攻入24分，还有5个篮板和4次助攻，但无缘胜利。AFP

当家球星安比（Joel Embiid）今仗交出24分，麦斯（Tyrese Maxey）得17分，但仍无法打破76人自2001年以来从未突破次圈的魔咒。结束又一个伤患缠身的赛季，恩比迪表示：「季初我甚至不知道自己能否上阵、能打多久，因为过去几年膝盖一直有问题。我只能抱著最好的期望，现在我觉得我们已经解决了膝盖的问题，它不再是个阻碍。」

纽约人方面，唐斯今仗交出10次助攻；祖殊赫特轰入4记三分后，更兴奋得脱下球衣扔给一名身穿76人装备的女球迷。「我的右手终于记起入三分的感觉了，」赫特笑言：「很高兴找回手感。」

对76人来说，惨遭横扫及主场沦陷已经够惨，更讽刺的是，当年费城在2018年首圈选中的两名新秀——碧捷斯（Mikal Bridges）和沙美特（Landry Shamet），如今正正披著纽约人的球衣在场上作战，给予了主队最后一击。