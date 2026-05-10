NBA季后赛｜哈登关键90秒独取7分 骑士击败活塞场数追成1:2

周六上演的东岸季后赛次圈第三战骑士对活塞，哈登（James Harden）在最关键的时刻展现出巨星本色，于第四节最后90秒内连取7分，带领骑士主场以116:109击退活塞，将系列赛总场数追近至落后1:2，保住晋级希望。

招牌后撤步三分奠胜

骑士今仗上半场曾一度领先16分，但韧力十足的活塞在下半场急起直追，将比赛逼入决胜阶段。在比赛剩下1分29秒骑士仅领先3分之际，哈登挺身而出接管比赛。他先是切入后撤步跳投命中，其后又在禁区抛投建功。

当活塞主将根宁咸（Cade Cunningham）射入三分球，将分差再次缩窄至2分时，哈登随即施展其招牌的25呎后撤步三分球，在剩下25.9秒时将优势扩大至5分，彻底粉碎了活塞反扑的希望。

艾坚逊盛赞哈登

季中被交易至骑士的哈登，在系列赛头两战表现低迷，第二战更是13投仅3中只得10分，失误甚至多于命中数，惹来外界对其季后赛「手软」的质疑，但他今仗一吐乌气，全场交出19分、7次助攻且仅有3次失误。

攻入全场最高35分的骑士当家球星当路云米曹（Donovan Mitchell），在关键时刻亦乐于将球权交给这位老将：「因为他是哈登！我们对彼此有著终极的信任，这正是这些时刻能够发生的原因。」

骑士主帅坚尼艾坚逊（Kenny Atkinson）亦大赞：「这就是我们认识的哈登，我们今晚非常需要他，他进攻手段的多样性令人印象深刻。」

哈登无视闲言专注赢波

面对外界的批评，拥有17年经验、从未缺席过季后赛的哈登显得十分坦然：「我来到这里就是为了找到我的位置，弄清楚需要做甚么，并尽最大努力做出贡献。无论你做得好还是坏，闲言闲语总会存在。对我来说，只要在第四节给我机会，我就会好好把握。在我的职业生涯中，我一直很清楚自己的职责，特别是随著年纪增长，我会做一切能赢下比赛的事情，这才是最重要的。」