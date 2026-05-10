NBA季后赛｜阿查米曹爆发交24+10双双 雷霆轻取湖人季后赛7战全胜强势叫胡

卫冕冠军雷霆季后赛未逢敌手，周六的西岸季后赛次圈第三战作客湖人，凭借阿查米曹（Ajay Mitchell）交出季后赛生涯新高的24分、10次助攻，以131:108大胜湖人，季后赛7战全胜 。雷霆总场数遥遥领先湖人3:0，距离再次杀入西岸决赛仅一步之遥。

今季七杀湖人

雷霆在今季季后赛的表现堪称完美，至今保持7战全胜的骄人战绩。更值得一提的是，连同今仗的胜利，雷霆在今个赛季，无论是常规赛还是季后赛，面对由勒邦占士（LeBron James）领军的湖人，已录得7战全胜，完全是湖人的「克星」。雷霆亦成为了NBA历史上，第六支在夺冠翌年的季后赛，能以7连胜开局的球队。

阿查米曹成雷霆奇兵

今仗雷霆的赢波功臣，除了攻入23分及交出9次助攻的应届MVP基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）外，后备杀手阿查米曹的爆发亦功不可没。这位比利时后卫全场17投10中，连续第6场季后赛得分达14分或以上，成为球队稳定的得分点。

湖人在上半场拼尽全力，一度凭借八村垒（Rui Hachimura）的出色表现取得微弱领先。然而，雷霆在第三节展现出卫冕冠军的底蕴，单节打出33:20的攻势，一举扭转局势并建立起两位数的领先优势，令湖人在第四节无力回天。

湖人残阵应战 占士独力难支

湖人方面，在缺少了NBA得分王当锡（Luka Doncic）的情况下，进攻端显得独木难支。当锡自4月拉伤腿筋后，已连续缺阵14场，据报距离复出仍有遥远的距离。

占士今仗交出19分、8次助攻及6个篮板的全面数据，里夫斯（Austin Reaves）亦有17分进账，但两人手感一般，合计32投仅12中。即使八村垒攻入全队最高的21分，仍无法弥补双方实力上的差距。