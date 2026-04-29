NBA季后赛｜宾臣狂轰39分 纽约人再屠鹰队场数领先3:2叫胡

纽约人在周二的东岸季后赛首轮第五场，于主场麦迪逊广场花园再次打出统治级表现！凭借著当家球星谢伦宾臣（Jalen Brunson）狂轰全场最高的39分，最终以126:97，连续第二场大胜到访的阿特兰大鹰队，在系列赛中取得总场数3:2的领先优势，率先「叫胡」。

宾臣末节17分接管比赛

宾臣今仗再次展现其「大心脏」本色，在比赛末节彻底接管了比赛。他单在第四节便豪取17分，全场攻入39分，距离其个人季后赛第9次单场40+的队史纪录，仅一步之遥。在他的带领下，纽约人全场未曾落后，下半场更一直保持著双位数的领先优势，最多曾领先多达32分，令比赛早早失去悬念。

赛后，宾臣保持著一贯的冷静：「在这个系列赛中，任何事情都可能发生，所以我们必须为第六场比赛保持专注。」

鹰队攻守失据 麦高林仅得6分

鹰队在系列赛中，曾凭借著两场一分之差的险胜，一度取得2:1的领先。然而，在最近两场比赛中，两队的实力差距却显露无遗。纽约人不但进攻火力全开，在篮板球的争夺上，亦以48:27完全压制了鹰队。

鹰队的进攻核心麦高伦（CJ McCollum）今仗被完全冻结，全场仅得6分，是球队惨败的主要原因。鹰队后卫戴臣丹尼斯（Dyson Daniels）赛后承认：「我认为他们的心态就是想出来欺负我们，变得更具侵略性，而他们做到了。」

有望连续四年杀入次圈

纽约人现时手握两个「赛点」，只要在周四作客阿特兰大的第六场比赛中获胜，便能连续第四个赛季杀入季后赛次圈。即使失利，他们仍有机会在第七场比赛中，回到主场作终极一战，晋级形势一片大好。