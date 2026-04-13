NBA｜公鹿近10年首无缘季后赛 据报准名人堂教头李华士遭「祭旗」

NBA周一迎收官日，手握超级巨星安迪杜古普(Giannis Antetokounmpo)的公鹿已早早宣告无缘季后赛，连续9季闯入季后赛记录中止，更有指字母哥今夏可能出走，而球队为求改变，据报ESPN名记查拿尼亚(Shams Charania)报导，准名人堂主帅李华士(Doc Rivers)将遭解除职务。

准名人堂主帅李华士将遭公鹿解除职务。AFP

李华斯在2023-24球季中途接手公鹿总教练一职。AFP

李华士入选名人堂即失业

公鹿今季表现低迷，当家球星「字母哥」受伤患影响，今季仅出战36场，公鹿在周一完成对76人的收官战，最终以126:106大败，今季以32胜50败以东岸第11结束，在近10年来首次无缘季后赛，以据报球队开出第一刀便是先从教练落手，据报执教3年的李华斯将会「落马」以求改变。

公鹿今季以32胜50败以东岸第11结束。AFP

今季公鹿当家球星「字母哥」受伤患影响今季仅出战36场。AFP

李华斯在2023-24球季中途接手公鹿总教练一职，然而成绩却每况愈下，上季以48胜34败闯季后赛，但仍创近4年最差成绩，今年以更差的战绩中断球队连续9季闯季后赛，例行赛累积战绩是97胜102败胜率不足5成。李华士担任教职27年执教2059场，并获1194胜865败，季后赛带队得114胜12败，更曾在2008年率塞尔特人夺总冠军，篮球名人堂亦于宣布李华士今年将入选名人堂，但却同一时间失业。

