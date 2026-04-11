NBA｜皇朝更替 「青春风暴」席卷联盟 后起之秀争做新皇

今季NBA常规赛将于4月12日煞科，随即进行附加赛，并迎来季后赛。当球迷翻开东西岸积分榜，赫然发现昔日呼风唤雨的老牌劲旅已不复当年勇，取而代之是雷霆、马刺与活塞等青年军雄踞东西岸前列。这不是一季的战绩起伏，而是标志著NBA正迎来彻底的王朝更替，全联盟已吹起一股无法阻挡的「青春风暴」，新一代巨星正在逐步接管这个舞台。

卫冕总冠军雷霆，无疑是这股「青春风暴」中最具破坏力的风眼。这支平均年龄仅24.7岁的青年军，今季向卫冕之路进发。尽管上季夺冠功臣们伤患反复，主将基杰奥斯亚历山大(SGA)更几乎休战整个2月，但在重重难关下，雷霆依然挺过低潮，在全明星赛后录得联盟最佳战绩。SGA犹如阵中的「定海神针」，在多名主力缺阵下，他更交出生涯新高的38%三分命中率，将以往常被人诟病的外线投射，进化为屡屡一剑封喉的致命武器。他矢言：「你努力工作，信任过程，当你回首过去，会发现美好的事情已然发生，我就是最好的证明。」

若论今季最大惊喜，马刺绝对榜上有名。这支连续6年无缘季后赛的球队，今季跃升幅度历史罕见，不仅重返季后赛，更在5次交手中4次挑落卫冕军雷霆，长期稳居西岸次席。最令人瞩目，莫过于休赛季「超进化」的云班耶马。作为联盟独一档的防守核心，他以场均3.1次封阻断层式领跑联盟，进攻端他亦交出生涯最佳表现。这名22岁法国中锋曾公开表示「十分看重MVP」，若能获此殊荣，将超越公牛名将戴历路斯，成为NBA史上最年轻MVP。

东岸方面，活塞的崛起可以堪称神话。这支超级黑马在2023至24赛季仅得14胜敬陪末席，期间惨遭28连败沦为联盟笑柄。然而短短数年，活塞由「鱼腩部队」蜕变为令对手闻风丧胆的强队，并已锁定东岸头名，这也是他们睽违近20年再次登顶东岸。活塞的成功建基于铜墙铁壁的防守，球队在场均偷波和封阻两项数据均列联盟第一。纵使球队大脑根宁咸早前因气胸缺阵11场，但他今季仍场均交出24.4分、5.6个篮板、9.9次助攻的亮眼成绩。根宁咸的复出，将令活塞以最强姿态迎接季后赛挑战。

根宁咸的复出，令活塞以最强姿态迎接季后赛的到来。路透社

根宁咸的复出，令活塞以最强姿态迎接季后赛的到来。路透社

根宁咸的复出，令活塞以最强姿态迎接季后赛的到来。路透社

根宁咸的复出，令活塞以最强姿态迎接季后赛的到来。路透社

作为联盟「青春风暴」的代表，这三支球队展现出超越年龄的成熟与无畏，而SGA、文班耶马与根宁咸已准备好在最高舞台接过权杖。旧时代的落幕伴随著老将的无奈，但新王当立的激情更令人血脉沸腾。即将打响的季后赛，注定将成为这批新生代巨星加冕的辉煌大典。