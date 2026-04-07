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NBA｜云班耶马伤退争个人奖项危危乎 卡素三双救主率马刺115:102退76人

篮球天地
更新时间：13:33 2026-04-07 HKT
发布时间：13:33 2026-04-07 HKT

NBA周一马刺主场迎战76人，但今战「黑衫军」巨星云班耶马(Victor Wembanyama)和保罗佐治(Paul George)相撞后伤出，打完第二节就未有上场，在只上阵15分钟下，计上宽限他累计出场64场，对这位NBA的有力竞争者争取个人奖项上出现暗涌，在主力伤出下马刺众将大打争气波，在卡素(Stephon Castle)三双领军下，最终以115:102退76人。

安比狂轰34分白做 班马伤出无碍马刺豪取本季60胜

今场首节双方已陷入缠斗，马刺在首节仅以1分领先，到第二节还剩10分多钟时，班马在一次快攻中和佐治相撞后倒地，其后换出返回更衣室，之后虽有回归赛场，但打了约5分钟后在半场最后44秒主动下场后便未再上阵，在阵中大将缺阵下马刺在卡素在攻防上串连下依然守住优势，虽然76人有安比(Joel Embiid)轰入全场最高的34分外外12篮板，但其他主力表现低迷，次高已是佐治的16分，最终以102:115不敌马刺。

「黑衫军」今战有卡素挺身而出，攻入全队最高的19分10篮板13助攻的3双表现，另外迪伦夏柏(Dylan Harper)亦贡献17分，今仗胜仗后也助马刺成为今季第二支取得60胜的球队，亦继2017年后再度取得常规赛60胜。

云班耶马伤退争个人奖项危危乎。AFP
云班耶马伤退争个人奖项危危乎。AFP

云班耶马伤出 个人奖项资格现暗涌

云班耶马今季表现出色，在MVP、年度最佳防守球员等常规赛个人奖项都是大热人选，而今战的伤出为他争取个人奖项的路上出现暗涌，今场班仅出战15:40秒，便攻入17分5篮板，据联盟规定，球员有2次「出赛满15分但不足20分钟」的宽限机会，而目前云班耶马总出战64场，意味着他必须在马刺剩余的3场比赛中，至少出战一场超过20分钟才可符合争夺个人奖项资格。
 

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