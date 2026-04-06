Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜「皇儿」布朗尼传球失误 「小皇帝」占士即场皱眉教仔

篮球天地
更新时间：18:10 2026-04-06 HKT
发布时间：18:10 2026-04-06 HKT

湖人周日作客斗独行侠，虽然紫金军团有勒邦占士(LeBron James)攻入30分，但在缺少其他火力点下，仍以128:134告负，但过程中出现插曲，因布朗尼(Bronny James)传给占士但遭拦截造成失误，占士随即即场「教仔」。

布朗尼上阵13分钟攻入4分外加1篮板1助攻2抄截。AFP
布朗尼上阵13分钟攻入4分外加1篮板1助攻2抄截。AFP
布朗尼「父子联动」失误，占士即场教仔打波。AFP
布朗尼「父子联动」失误，占士即场教仔打波。AFP

布朗尼「父子联动」失误 占士即场教仔打波

插曲发生在第三节中段，占士和布朗尼同在场上，而当时「小皇帝」已卡好位置准备接应「皇儿」传球，但布朗尼选择高传而遭对手破坏，而未能成功接球的占士则皱眉并手口并用地叫布朗尼应该传弹地波。而今战布朗尼上阵13分钟攻入4分外加1篮板1助攻2抄截，而最近湖人亦伤兵满营加上踏入常规赛最后阶段，布朗尼有望在这个时间点获更多出场机会。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大榄涌行山失踪｜内地七旬翁失踪两日 终在关帝庙清醒被寻回
03:01
大榄涌行山失踪｜内地七旬翁失踪两日 终在关帝庙清醒被寻回
突发
2小时前
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
6小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
2小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
01:05
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
8小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
7小时前
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
生活百科
2小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
2026-04-05 18:23 HKT
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
影视圈
3小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
8小时前