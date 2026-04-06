NBA｜「皇儿」布朗尼传球失误 「小皇帝」占士即场皱眉教仔

湖人周日作客斗独行侠，虽然紫金军团有勒邦占士(LeBron James)攻入30分，但在缺少其他火力点下，仍以128:134告负，但过程中出现插曲，因布朗尼(Bronny James)传给占士但遭拦截造成失误，占士随即即场「教仔」。

LeBron frustrated with his son throwing a chest pass instead of bounce pass pic.twitter.com/fIFr8ewOjy — Legion Hoops (@LegionHoops) April 6, 2026

布朗尼上阵13分钟攻入4分外加1篮板1助攻2抄截。AFP

布朗尼「父子联动」失误，占士即场教仔打波。AFP

布朗尼「父子联动」失误 占士即场教仔打波

插曲发生在第三节中段，占士和布朗尼同在场上，而当时「小皇帝」已卡好位置准备接应「皇儿」传球，但布朗尼选择高传而遭对手破坏，而未能成功接球的占士则皱眉并手口并用地叫布朗尼应该传弹地波。而今战布朗尼上阵13分钟攻入4分外加1篮板1助攻2抄截，而最近湖人亦伤兵满营加上踏入常规赛最后阶段，布朗尼有望在这个时间点获更多出场机会。

