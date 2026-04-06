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2025－26全国男⼦篮球联赛季后赛｜香港⾦⽜福⽥主场反胜江⻄鲸裕清酒 四强系列赛领先2：0 周⼆回师荃湾 ⼒争再下⼀城晋级总决赛

篮球天地
更新时间：16:05 2026-04-06 HKT
发布时间：16:05 2026-04-06 HKT

香港⾦⽜昨晚（5⽇）出战2025–26年全国男⼦篮球联赛（NBL） 季后赛四强赛事，在福⽥主场以 86：82 反胜江⻄鲸裕清酒，在五场三胜制系列赛中领先⾄2：0。球队只需于周⼆（7 ⽇）移师荃湾主场再下⼀城，即可连续第三季晋级总决赛，向「三连霸」⽬标迈进。

今场比赛有「2026 香港⾦⽜春季篮球交流营」⼀⾏40名参加者入场⽀持香港⾦⽜。今仗香港⾦⽜调整正选阵容，上仗表现抢眼的外援所罗⾨（Richard Solomon）升任先发，联同美⾂钟斯（Mason Jones）、孙晨然、刁展望及卢艺文应战。开赛初段双⽅节奏明快，攻守转换频繁，其中美⾂钟斯⼿感炽热，几乎包办球队⾸节主要得分，无论外线三分或突破杀入禁区均具威胁，并多次博得犯规⾛上罚球线，单节独取12分。同时，孙晨然与卢艺文亦各⾃命中三分球，助球队⼤部份时间保持领先。然⽽江⻄鲸裕清酒同样⼿感火热，⾸节三分球5投4中，并于尾段打出⼀波5：0攻势成功反先。尽管阿诺斯克（E.J. Anosike）与邦斯（Shamorie Ponds）后备上阵即时作出回应， 香港⾦⽜仍以23：26稍为落后结束⾸节。

第⼆节战况持续胶着，阿诺斯克初段凭借出⾊⾝体对抗，多次强攻颜⾊地带得⼿，⼀度带领香港⾦⽜重夺领先。不过江⻄随即作出反扑，再次取得些微优势。及⾄节末，美⾂钟斯重新登场后延续火热⼿感，配合卢艺文及唐才育先后命中外线三分，协助球 队缩窄分差，香港⾦⽜以46：50落后4分返回更衣室。

换边后，香港⾦⽜提升比赛强度，攻防两端更⾒侵略性。所罗⾨表现抢镜，不但多次利⽤⾝体优势强攻禁区得分，亦积极拼抢进攻篮板制造⼆次进攻机会；防守端则有效⼲扰对⼿投篮，成功压低江⻄鲸裕清酒的命中率，带领球队迅速重夺领先。其后香港⾦⽜乘势追击，刁展望、董健与唐才育先后命中外线三分，⼀度将比分拉开⾄63：56。然⽽客队即作出强势回应，打出⼀波13：2攻势，再次扭转战局。战毕三节，香港⾦⽜以66：71落后。

进入决胜的第四节，香港⾦⽜开局即打出⼀波7：0攻势，成功反超比分。美⾂钟斯今节再度挺⾝⽽出，进攻端如入无⼈之境，单节攻入11分，持续为球队稳住领先优势。 战⾄关键时刻，唐才育冷静命中重要三分球，为球队奠定胜局。最终香港⾦⽜以86： 82 ⼒克江⻄鲸裕清酒，在系列赛取得2：0领先，距离晋级总决赛只差⼀场胜利。美⾂钟斯是香港⾦⽜今场的最⼤功⾂，攻入全场最⾼的28分。所罗⾨今场贡献12个篮板，亦是赢波关键。他赛后表⽰：「今晚是⼀场硬仗，双⽅比分⼀直僵持到最后⼀ 节。我们需要加强⾝体对抗性，并在篮板球⽅⾯做得更好。」

气势如虹的香港⾦⽜将于周⼆（7 ⽇）回归荃湾主场出击，⼒争在主场球迷⾒证下再下⼀城，以直落三场之姿强势晋级总决赛。⾨票现正公开发售，球迷可以亲临现场感受香港⾦⽜的炽热气氛，为球队全⼒呐喊助威。

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