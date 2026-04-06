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NBA｜占士攻30分准3双独木难撑 法拉格轰45分率独行侠退湖人

篮球天地
更新时间：12:24 2026-04-06 HKT
发布时间：12:24 2026-04-06 HKT

湖人周日作客踢馆独行侠，由41岁的勒邦占士(LeBron James)对上19岁的法拉格(Cooper Flagg)，上演相隔22年的状元对决，2人更成联盟首次19岁以上和40岁以上球员同场皆得至少20分，最终占士虽攻入30分兼准大三元，但法拉格略胜一筹轰入45分，率领独行侠以134:128击退湖人。

法拉格手感火热单场连创2里程碑

湖人最近爆上兵潮，当积(Luka Doncic)和里夫斯(Austin Reaves)确认例行赛报销，需要占士独力保住湖人第3的位置，今场作客对独行侠亦火力全开，上半场曾一度落后独行侠22分，但占士第二节爆发单节攻入16分下将分差收窄至6分，第三节更串连全队进攻，在早段追近至70:72，但独行侠及时调整，由法拉格和P.J. 华盛顿(P.J. Washington)接连得分下，最终以134:128守住主场，今战占士和法拉格分别攻入30分和45分，成为NBA首次19岁以上和40岁以上球员同场都至少攻入20分。

法拉格继上战攻入51分，创下最年轻得分50+记录后，今战再创里程碑，他在首节攻入19分后，成为NBA自1997-98赛季后，首位首节便攻入19分的青少年球员，而他今战攻入45分外加8篮板9助攻下，成为继艾华逊(Allen Iverson)后首位连续2战得分至少40+的新秀。

湖人例行赛注定要占士单核出击，41岁的他今战上阵39分钟攻入30分、外加今季新高的15助攻和9篮板，反映出宝刀未老，分外今战亦有坚勒(Luke Kennard)贡献出15分16篮板11助攻，达成生涯首次大三元，可惜未能取得胜利。

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