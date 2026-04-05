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NBA｜湖人爆发伤兵潮季后赛添阴霾 里夫斯拉伤例行赛提早收咧

篮球天地
更新时间：15:55 2026-04-05 HKT
发布时间：15:55 2026-04-05 HKT

湖人最近可谓「屋漏偏逢连夜雨」，继周五宣布当积(Luka Doncic)因伤至少需休兵至例行赛结束，周六再宣布里夫斯(Austin Reaves)因左腹斜肌2级拉伤，又一主力例行赛提早「收咧」，亦为紫金军团今季的季后赛之路增添未知之数。

当积在周四对雷霆一战中伤出，其后确定左腿筋2级拉伤，宣布例行赛报销。AFP
当积在周四对雷霆一战中伤出，其后确定左腿筋2级拉伤，宣布例行赛报销。AFP
里夫斯拉伤例行赛提早收咧。AFP
里夫斯拉伤例行赛提早收咧。AFP

里夫斯、当积齐伤出 要41岁占士「顶住先」

当积在周四对雷霆一战中伤出，其后确定左腿筋2级拉伤，宣布例行赛报销，根据过往类似案例最短需要休息22日，周六再传恶耗，宣布里夫斯因伤例行赛「收咧」，据指他同样在对雷霆一战中受伤，第一次检查更「摆乌龙」检查错位置，第二次才照正确位置，据报预计将会缺席4-6周，意味着这名湖人火力点之一或缺席季后赛首轮，加上当积亦未知归期，为湖争冠之路添阴霾，并需要阵中老将占士在2位主力休养下独力支撑。

主帅雷迪克则表示球队必然在战术上需要作出调整。AFP
主帅雷迪克则表示球队必然在战术上需要作出调整。AFP
主帅雷迪克则表示会由占士为核心并继续以抢下三号种子为目标。AFP
主帅雷迪克则表示会由占士为核心并继续以抢下三号种子为目标。AFP

主帅雷迪克(JJ Redick)则表示球队必然在战术上需要作出调整，会由占士(LeBron James)为核心并继续以抢下三号种子为目标：「我们的目标是抢下西岸第三种子，并赢得首轮季后赛，就战术层面而言，我们肯定要打得不一样，我们还是有足够的配置透过占士、八村垒(Rui Hachimura)和艾顿(Deandre Ayton)来组织进攻。」目前湖人虽然位列西岸第3，但与排第4的金块胜负差仅0.5，第3种子席位及及可危。
 

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