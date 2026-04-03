NBA｜65场出勤门槛成球星「紧箍咒」 爱华士根宁咸提早退出争奖行列

NBA的「65场出勤门槛」持续发挥威力，令多名球星无缘角逐年度个人大奖。明尼苏达木狼宣布阵中主将爱华士（Anthony Edwards）因膝部伤患管理，将缺席对阵底特律活塞的赛事。与此同时，活塞官方亦证实，核心控卫根宁咸（Cade Cunningham）将至少再休战一星期。这意味著两位今季发挥出色的星将已正式无缘联盟今季个人奖项的评选。

爱华士场均轰入29.3分高踞联盟得分榜第3位，但因上场次数不达标无缘今季个人奖项的评选。路透社

根宁咸无缘参与各大年度奖项的评选。AP

明尼苏达木狼主将爱华士近期饱受膝伤困扰，近8仗已有7场高挂免战牌。尽管他今季状态大勇，场均轰入29.3分高踞联盟得分榜第3位，惟受制于「65场出勤门槛」的死线，这位猛将已确定无法达标，正式宣告无缘竞逐最有价值球员（MVP）及年度最佳阵容等个人大奖。

同病相怜的还有底特律活塞核心根宁咸。此子日前不幸遭遇气胸伤患，球队今日正式宣布他将再缺阵至少一星期。这意味著该名带领活塞高踞东岸榜首的当家球星，同样因上阵次数不足而提早「落车」，无缘参与各大年度奖项的评选。

事实上，这项「65场出勤门槛」已令今季的季尾颁奖台星光大减。截至目前为止，已确定无缘各项年度奖项评选的球星可谓阵容鼎盛，当中包括居利（Stephen Curry）、勒邦占士（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）及「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）等猛将。

勒邦占士已无缘今季各大奖项的评选。路透社

居利今季因伤仅上阵39场。路透社

更令球迷忧心的是，刚在今日拉伤左大腿筋退下火线的湖人球星当积（Luka Doncic），目前上阵次数停留在64场。若其伤势严重导致余下常规赛报销，仅差1场便达标的他将极大机会步上述球星后尘，无缘争夺本赛季的任何奖项。

当积在第三节中段因左大腿筋拉伤，被迫提早退下火线。路透社

约基治今季已出战61场，剩下5场比赛必须至少披甲4次，方能保住参与赛季奖项评选的资格。AFP

文班耶马今季已出战61场，剩下5场比赛必须至少披甲4次，方能保住参与赛季奖项评选的资格。AFP

此外，部分顶级球星目前亦处于「危危乎」的边缘。圣安东尼奥马刺的超级新星文班耶马（Victor Wembanyama）与丹佛金块当家球星约基治（Nikola Jokic）目前均已上阵61场，这意味著两人在球队余下的5场常规赛中，必须至少披甲4次，方能保住参与赛季奖项评选的资格，绝对不容有失。