NBA｜麦斯尔复出「三巨头」合体 76人击败黄蜂保东岸第七

76人周六NBA常规赛中，迎来了球迷们期待已久的一幕，主力后卫麦斯尔（Tyrese Maxey）伤愈复出，与安比（Joel Embiid）及保罗佐治（Paul George）组成的「三巨头」再次合体！三人联手发威，在客场以118:114力挫黄蜂，终结了对手五连胜的强势，并巩固了76人的东岸第七位置。

三巨头再度联手

自1月29日以来，76人阵中三巨头麦斯尔、安比及保罗佐治未曾同时上阵，麦斯尔因右手指肌腱拉伤缺阵三周后，今仗披甲上阵，全场18投10中，贡献26分、8助攻及7篮板。他在比赛关键的第四节，独取7分、4篮板及3助攻，并在该节初段攻入关键一球，将比分扳平至97:97，展现了其复出后的良好状态。

保罗佐治交出双双26分、13个篮板球，单在第四节便抢下5个篮板，并在比赛结束前1分04秒，命中一记关键三分球，助76人领先116:114。而安比则29分、6个篮板球，虽然仍未恢复到最佳状态，但他在比赛最后7.4秒，成功封阻了黄蜂班顿米拿（Brandon Miller）的三分球，确保了球队的胜利。

季后赛之战 76人抢占先机

这场比赛对76人意义重大。目前他们以41胜33负排在东岸第七，今仗的胜利不仅让他们在与黄蜂的赛季交锋中以2胜1负占优，更在季后赛席位的争夺中，占据了有利位置。保罗佐治赛后表示：「我认为两支球队都意识到（这场比赛在积分榜上的重要性）。两队赛前都是排第七和第八。这是我们必须拉开差距的时刻。所以今晚赢球绝对是重点。」

伤兵陆续归队 76人状态回勇

除了麦斯尔，76人亦有其他伤兵陆续归队。保罗佐治在因违反禁药条款而被禁赛25场后，今仗已是复出后的第二场比赛。安比亦刚从右斜肌拉伤中复出，今仗是其第二场比赛。此外，奥比亦从左手肘拉伤中复出。

安比赛后表示，自己感觉良好，虽然状态仍在提升中，但已准备好继续上阵。他说：「我们必须赢得每一场比赛。无论我们最终排在第五、第六、第七、第八、第九或第十（种子），都没关系。我们仍然必须赢球。我不在乎最终会排在哪里。」