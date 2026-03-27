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NBA｜「最佳新秀」水落石出？肯尼普创最年轻单季250球三分纪录 黄蜂挫纽约人夺五连胜

篮球天地
更新时间：12:45 2026-03-27 HKT
发布时间：12:45 2026-03-27 HKT

年仅20岁的夏洛特黄蜂新星肯尼普（Kon Knueppel）继续创造历史。在今日面对纽约人的常规赛中，他射入6个三分球，成为NBA史上单季射入250球三分的最年轻球员。在他的带领下，黄蜂最终以114:103击退近况不俗的纽约人，豪取五连胜之余，更令对手的七连胜强势断缆。

肯尼普成为历史最年轻射入250球三分的球员。AFP
肯尼普成为历史最年轻射入250球三分的球员。AFP
肯尼普成为历史最年轻射入250球三分的球员。路透社
肯尼普成为历史最年轻射入250球三分的球员。路透社
肯尼普成为历史最年轻射入250球三分的球员。AP
肯尼普成为历史最年轻射入250球三分的球员。AP
肯尼普成为历史最年轻射入250球三分的球员。路透社
肯尼普成为历史最年轻射入250球三分的球员。路透社

今仗面对实力强劲的纽约人，肯尼普全场保持极高效率，三分球10射6中，狂轰全场最高的26分，并交出11个篮板及8次助攻的「准大三元」全能数据。正正是在他外线火力全开的带动下，黄蜂全场压制对手，最终以11分之差顺利拔下胜鼓，将对手的连胜气焰彻底扑熄。

肯尼普自登陆NBA以来，不断刷新外界对他的认知。赛季展开前，大众几乎一面倒将「年度最佳新秀」的殊荣预留给达拉斯独行侠状元、有「美国之子」之称的法拉格（Cooper Flagg）。然而，随著球季深入，肯尼普凭借远超同龄球员的成熟球风，以及稳定且高产的外线投射，成功俘虏球迷目光，并带队打出令人惊喜的成绩。

值得一提的是，黄蜂在这波五连胜期间，场均净胜对手高达25.4分。在这位后起之秀领军下，球队过去29场比赛豪取23胜6负的傲人战绩。目前黄蜂以39胜34负的成绩，追平迈阿密热火并列东岸第八，仅因对赛成绩不及对手而暂列其后。

黄蜂由昔日长年垫底的「鱼腩部队」，蜕变成今季有望杀入季后赛的黑马。赛后肯尼普在记者会上表示，球队已由「猎物」进化成「猎人」：「我们努力在每一天都变得更好，不好高骛远，亦不沉浸于过去。全队目标一致，就是力争冲击季后赛。」

随著黄蜂战绩节节上升，加上肯尼普屡创历史的亮眼表现，「年度最佳新秀」的天秤，似乎正逐渐向这位20岁超新星倾斜。

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