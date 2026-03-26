NBA｜当积狂轰43分退溜马 分手后化悲愤为力量 近9战场均近40分

情场失意，球场得意！洛杉矶湖人星将当积（Luka Doncic）自月初与未婚妻解除婚约后化悲愤为力量，近期状态著火。周三NBA常规赛作客印第安纳溜马，这位斯洛文尼亚球星再次迎来大爆发狂轰43分，带领球队以137:130击退对手，协助湖人稳固西岸第三的席位。

湖人早段著火 顶住溜马末节反扑

今仗湖人反客为主，开赛不足两分钟已打出一波10:0的攻势迅速控制战局。半场完结时，湖人已建立起75:59的优势，换边后第三节更一度将分差大幅拉开至29分之多。

虽然溜马在末节未有放弃并奋力反扑，于完场前45秒一度追近至124:131，掀起比赛高潮。但在关键时刻，勒邦占士（LeBron James）与当积接连发威，为湖人重新拉开8分优势，成功锁定胜局，最终以137:130奏捷。

近9战场均近40分 领军豪取8胜

当积今仗手感火热，全场30射15中，加上罚球10射9中，豪取43分。据悉，当积于本月初与青梅竹马的未婚妻戈泰丝（Anamaria Goltes）解除婚约，但这位球星未有被场外风波击倒，反而将专注力全数投放于赛场上。在消息公布后的9场比赛中，他每场均至少攻入30分，场均得分更高达骇人的39.5分。

在当积的神勇发挥下，湖人近9场比赛豪取8胜，仅在周一晚不敌底特律活塞，才令连胜走势告终。目前季后赛排位战进入白热化阶段，湖人拿下这场关键胜仗后，成功稳固西岸第三的排名，并将领先第四位金块的优势扩大至1.5场胜差。