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NBA｜云班耶马绝杀太阳 马刺终结六年季后赛荒

篮球天地
更新时间：15:12 2026-03-20 HKT
发布时间：15:12 2026-03-20 HKT

周四晚的NBA常规赛，云班耶马（Victor Wembanyama）在比赛还剩一秒时投进一记17英尺跳投，帮助马刺以101：100险胜太阳，正式锁定季后赛席位，结束长达六个赛季的季后赛荒。

云班耶马全场贡献34分和12个篮板球，他的致胜跳投让球队在最后时刻上演惊天逆转。艾朗霍斯（De'Aaron Fox）攻入23分。两人合力助马刺取得四连胜。目前马刺战绩为52胜18负，高居联盟第二，仅次于西岸榜首雷霆。

比赛末段战况紧凑。太阳一度领先10分，但马刺在第四节发力反扑。比赛还剩26.6秒时，霍斯指尖上篮将比数追至99：100。太阳其后发球失误，拉希尔弗莱明两罚不中，给予马刺最后一击的机会。云班耶马运球消耗时间，在完场前秒摆脱伊古达路（Oso Ighodaro）防守，跳投命中绝杀。

太阳虽有基利士比（Collin Gillespie）攻入24分，保卡（Devin Booker）贡献22分，但仍位列西岸第七。虽然马刺后卫史提芬卡素（Stephon Castle）因伤缺阵，对球队防守造成影响，但无阻马刺锁定季后赛席位。太阳此次六场作客之旅以2胜4负告终。

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