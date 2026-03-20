NBL｜唐才育末节洒「三分雨」救驾 香港金牛险胜石家庄锁定常规赛冠军

香港金牛周四（19日）晚作客石家庄翔蓝，凭借老将唐才育在第四节「著火」轰入4记关键三分球，在惊涛骇浪下以106：101力克对手。由于次席的合肥狂风同日输波，金牛得以提早一轮锁定常规赛王者宝座，将以头号种子身分昂然晋身季后赛。

金牛今仗由外援邦斯（Shamorie Ponds）、阿诺斯克（E.J. Anosike）联同卢杜伟、侯天一及孙晨然正选挂帅。首节双方快打快，比分咬紧，金牛凭多点开花单节7人有进帐，稍以27：23领先。次节金牛反客为主，阿诺斯克频频强攻禁区，单节独取12分，配合卢艺文及董健外线发炮，加上全队上半场罚球14射全中，半场拉开至53：47。

易边后风云变色，金牛第三节中段突然「断电」，被主队打出一波15：0攻势反超前，一度落后64：72。幸好卢艺文及时连中两记三分球「止血」，加上邦斯完节前搏得精彩「2+1」，助球队追至77：80进入决胜节。

唐才育单节轰12分做功臣

末节成为唐才育的表演舞台，他先与邦斯接连发炮重夺领先。虽然主队一度回敬一段13：3攻势反先，但关键时刻唐才育挺身而出，再中冷箭三分改写比分。尾段美臣钟斯（Mason Jones）与阿诺斯克连番博得犯规，在罚球线上稳稳奠胜，最终金牛以5分之差凯旋。

数据方面，第四节独取12分的唐才育成为赢波最大功臣；阿诺斯克交出全队最高21分及9篮板，美臣钟斯则录得17分及8助攻。

对于球队惊险取胜，香港金牛主教练解立彬赛后表示：「这场比赛虽然最后侥幸赢了，但我们有很多需要总结的地方。我们会翻看录影，把防守端暴露的细节问题找出来，争取下场避免。」金牛将于周六（21日）作客长沙勇胜，上演常规赛煞科战。