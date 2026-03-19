NBA｜泰顿伤愈复出第3次双双 领塞尔特人大胜勇士21分

塞尔特人球星泰顿（Jayson Tatum）自跟腱手术后复出以来，状态持续火热。周三绿军主场以120:99大胜勇士的比赛中，他再次交出24分和10个篮板的「双双」成绩，与上半场已攻入23分、全场独取32分的队友谢伦布朗（Jaylen Brown）联手带领「绿军」取得三连胜。

全场独取32分的谢伦布朗和泰顿联手带领「绿军」取得三连胜。美联社

泰顿6战5场20+

泰顿今场录得24分，伤愈复出至今6战第5次得分超过20分，第3次录得「双双」数据。这显示他已逐渐摆脱重伤的阴霾，重拾昔日的皇牌身手。

泰顿6战5场20+。美联社

绿军双星合璧击退勇士

今仗，「绿军双探花」泰顿与布朗再次合璧，威力惊人。布朗在上半场已火力全开，攻入23分，为球队早早奠定胜基。泰顿则在全场稳定输出，与布朗合共攻入56分，带领球队在第三节一度领先多达21分。尽管勇士在第四节初段曾将分差缩小至11分，但塞尔特人随即打出一波17:6的攻势，再次将领先优势扩大至22分，锁定胜局。

谢伦布朗连同泰顿再次合璧以120:99大胜勇士。法新社

普辛基斯「回家」获致敬

今场比赛的另一焦点，是前塞尔特人冠军成员、现效力勇士的朴辛基斯（Kristaps Porzingis）「回家」。这是他自2023-24赛季为「绿军」夺冠后，首次以客队球员身份重返TD花园球场。在首节与第二节之间，球场大萤幕播放了向他致敬的影片，全场球迷起立鼓掌，场面感人。朴辛基斯今仗为勇士贡献了11分和5个篮板。

勇士缺居利战绩低迷

勇士方面，在缺少了主将史提芬居利（Stephen Curry）的情况下，球队战绩持续低迷，近7战6负。今仗，披顿二世（Gary Payton II）和史宾沙（Pat Spencer）各得14分，已是全队最高，球队前景令人担忧。