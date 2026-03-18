NBA｜马刺三分雨射跨帝王 25个三分球刷新队史纪录

马刺周二NBA作客帝王下起「三分雨」，全队轰进创队史新高的25记三分球，最终以132:104轻松击败主队帝王，写意地收下三连胜。

马刺NBA作客以132:104击败主队帝王地收下三连胜。法新社



团队篮球多点开花 7人得分上双



马刺今仗从开赛便展现出极佳的团队合作，多点开花的攻势让帝王防不胜防。首节，马刺便以39:22的攻势迅速拉开比分。上半场，他们的外线手感更是热得发烫，23次出手命中14球，打完前两节已取得78:47的巨大领先优势。由于分差悬殊，马刺多名主力球员在第三节结束后便「打卡下班」，在末节，当拜尤保（Bismack Biyombo）罚球命中后，马刺今仗上阵的13名球员全部都有得分进帐。

马刺作客帝王下起「三分雨」，全队轰进创队史新高的25记三分球。法新社

马刺7人得分上双



全队共有7人得分超过双位数，其中「法国怪物」云班耶马（Victor Wembanyama）与基顿庄逊（Keldon Johnson）各得18分，钱柏尼（Julian Champagnie）和夏里逊班斯（Harrison Barnes）亦分别贡献了17分和16分。二年级后卫卡素（Stephon Castle）虽然只得3分，但却送出了全场最高的12次助攻，完美地串连了球队的进攻。全队合计送出41次助攻，充分体现了其团队篮球的精髓。



霍斯：我们享受为彼此成功



后卫迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）赛后解释了球队能够成功的原因：「我们享受一起打球，我们享受看到彼此成功。所以这让分享球变得更加容易。」霍斯今仗亦有15分和6次助攻进帐，其三分球命中率更高达60%。



帝王主场惨败 韦少助攻创里程碑



帝王方面，虽然雷诺（Maxime Raynaud）攻下生涯新高的32分，而韦斯博克（Russell Westbrook）亦交出5分、10助攻，其生涯总助攻数更超越了马克积逊（Mark Jackson）和拿殊（Steve Nash），独居历史第五位，但球队整体表现低迷，最终在主场吞下败仗。

