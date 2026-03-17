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NBA｜火箭尾段又无油 当积轰36分率湖人豪取6连胜

篮球天地
更新时间：15:45 2026-03-17 HKT
发布时间：15:45 2026-03-17 HKT

湖人周一上演西岸前段班大战，作客迎战火箭，双方今仗斗得十分激烈，但火箭尾段又再熄火最后6分钟仅得4分不得下，紫金军团凭着当积(Luka Doncic)轰入36分下，以100:92射落火箭。

当积狂攻36分退火箭 大赞球队末节攻防出色

今战对于2队在季后赛的局势攸关重要，因此双方强度10足，曾出现过13次的领先交换，上半场火箭凭着杜兰特(Kevin Durant)攻入16分下以57:51领先，而进入到第三节湖人开始反击，在全队单节取得32分下，将分差追成仅3分，而到末节虽然火箭有加比利史密夫(Jabari Smith)连得5分下反超，但火箭「老毛病」又出现，在最后的6分钟中仅取得4分下，紫金军团亦把握机会反击打出15:4的攻势下，最终以100:92取得胜利收下6连胜，湖人今场胜仗亦巩固了球队西岸第3的位置，领先排第4的火箭1.5场胜差。

当积今场手感不错，27投中14轰入36分外加6篮板，赛后他受访亦大赞球队在攻防端的表现：「我们最后一节的传球做得很好，进攻也更加流𣈱，亦有非常出色的防守表现，把对手的得分压在92分。」当积也认为最近比赛的身体对抗明显提升：「近几场比赛都非常强硬，好有季后赛的感觉，我们还有进步空间，但最重要是可以赢波，并延续气势。」今战勒邦占士(LeBron James)亦贡献18分外加5篮板5助攻2抄截，而火箭则有史密夫攻入22分。
 

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