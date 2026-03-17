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NBA｜NBA拟下周投票表决扩军 预计最快2028-29赛季增加2队

篮球天地
更新时间：11:51 2026-03-17 HKT
发布时间：11:51 2026-03-17 HKT

NBA就扩军再有新消息，据ESPN报导指NBA将于下周开会就扩军进行投票，2支扩军队伍将会是此前呼声最高的拉斯维加斯及西雅图，预计最快将于2028-29年正式投入联赛。

NBA总裁萧华(Adam Silver)。美联社
NBA总裁萧华(Adam Silver)。美联社

联盟下周就扩军投票决议 西雅图、拉斯维加斯最快28-29赛季进入联盟

根据ESPN消息并指出目前不论董事会或球会管理层大部分都对扩军表示支持，因若扩军成功将可为联盟及球队带来长期且稳定的收入，就今次扩军投票，据悉2支球队都需要得联盟30位球队班主中的23票才可通过，继2004年夏洛特山猫后，最快将于2028-29年再有新球队加入联盟。

据报指联盟正在和董事会正积极推动拉斯维加斯和西雅图的竞标工作，据预测每支球队的竞标价格将在70至100亿之间，在过去4年NBA球队估值大幅上升，2022年太阳的收购案中，当时便以破纪录的40亿美元收购，其后在去年则先后被塞尔特人的61亿收购和湖人的100亿收购再打破记录。

NBA Cup决赛在拉斯维加斯举行也大受欢迎。AFP
NBA Cup决赛在拉斯维加斯举行也大受欢迎。AFP
西雅图超音速曾诞生杜兰特等球星。AFP
西雅图超音速曾诞生杜兰特等球星。AFP

实际上西雅图和拉斯维加斯确实亦是2个最佳的扩军地点之一，前者曾诞生「手套」披顿(Gary Payton)和杜兰特(Kevin Durant)等球星的西雅图超音速，深受当地球迷欢迎，但在2008年后迁至奥哈拉荷马州并更名为雷霆队，之后西雅图也一直作为扩军呼声最高的地点之一。而拉斯维加斯作为其中一个云集各类娱乐场所的知名地点，除了有F1外也有NHL和NFL等主队落脚，另外此前NBA Cup决赛也在拉斯维加斯举行也大受欢迎，可见拉斯维加斯可为联盟带来可观的经济效益。

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