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NBA｜残阵勇士仅余8人应战 10分不敌木狼虽败不辱

篮球天地
更新时间：17:05 2026-03-14 HKT
发布时间：17:05 2026-03-14 HKT

勇士周五NBA主场迎战木狼，球队伤病情况雪上加霜，在王牌史提芬居里（Stephen Curry）及防守核心戴文格连（Draymond Green）缺阵下，今仗再有三将伤退，一度仅余8人可用。纵有众将奋力反扑，末段将分差缩小至单位数，最终仍以117:127力战而败，苦吞4连败。

老将贺霍特5分钟即伤出

勇士今仗本已阵容不整，岂料黑仔到底，老将贺霍特（Al Horford）开赛仅5分钟即因小腿拉伤退下火线，及后替补上阵的薛夫居利（Seth Curry）及普斯（Quinten Post）亦先后伤出，令球队轮换捉襟见肘，迫使主帅居尔（Steve Kerr）只能以8人残阵应战。木狼则乘人之危，在安东尼爱华士（Anthony Edwards）领军下强攻内线，半场一度领先多达25分。

小将普斯马斯基撑起球队

易边后，勇士拒绝投降，在绝境下打出拼劲。小将普斯马斯基（Brandin Podziemski）挺身而出，全场独取25分及10个篮板，撑起球队；刚复出的朴辛基斯（Kristaps Porzingis）亦攻入20分。勇士第3节狂轰39分，于末节更曾追至仅7分差距，令主场球迷一度重燃希望。

末节一度追至仅落后7分

然而，木狼当家爱华士在关键时刻再次挺身而出，全场狂砍42分，以一己之力扑灭勇士反扑气燄，助木狼稳住胜局。勇士在最后关头进攻熄火，无力回天，最终以10分之差憾负。赛后，勇士主帅居尔亦不禁慨叹：「这大概是我记忆中，球队伤病最严重的一次。」勇士吞下4连败后，战绩跌至32胜34负，继续排在西岸第9，争夺直接晋级季后赛的机会愈趋渺茫。

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