NBA｜迪罗辛超越邓肯进占历史得分榜18位 仍难阻帝王主场负黄蜂

篮球天地
更新时间：16:23 2026-03-12 HKT
发布时间：16:23 2026-03-12 HKT

帝王周三NBA常规赛中主场对黄蜂，帝王球星迪罗辛（DeMar DeRozan）表现神勇，全场攻入39分，并在比赛中超越传奇球星邓肯（Tim Duncan），在NBA历史得分榜上攀升至第18位。然而，迪罗辛独力仍难以阻止帝王以109:117不敌有拿美路波尔攻入30分的黄蜂。

迪罗辛生涯累积26,505分

迪罗辛今仗表现依然高效，全场独力支撑起帝王的进攻端。凭借这39分，他的职业生涯总得分达到26,505分，成功超越了拥有26,496分的马刺名宿邓肯，进占NBA史上总得分榜第18位。然而，这项个人成就未能转化为球队的胜利，帝王在缺少了韦斯博克（Russell Westbrook）的情况下，未能抵挡住黄蜂的多点开花。

拿美路波尔攻入黄蜂最高30分

黄蜂方面，拿美路波尔（LaMelo Ball）在上半场便攻入20分，全场贡献30分、6篮板和5助攻。碧捷斯（Miles Bridges）亦有26分进帐，而备受瞩目的新秀肯尼普（Kon Knueppel）和班顿米拿（Brandon Miller）分别攻入24分和20分，展现了球队的青春活力。
上半场帝王在迪罗辛的带领下占有优势，半场结束时领先62:57。不过，黄蜂在第三节开始掌握主动，碧捷斯与班顿米拿的配合助球队反超前。进入第四节，黄蜂一度将领先优势扩大至双位数。虽然帝王在比赛末段曾将分差缩小至8分，但拿美路波尔的关键三分球和罚球，最终为黄蜂锁定胜局，结束了他们作客帝王两年多的不胜纪录。
帝王其他球员中，克利福德（Nique Clifford）攻入18分并交出7次助攻，阿丘瓦（Precious Achiuwa）贡献14分和8篮板，普洛登（Daeqwon Plowden）则有13分进帐。

