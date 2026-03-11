Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜艾迪巴约狂轰83超越高比拜仁 创NBA第2高分纪录领热火大胜巫师

篮球天地
迈阿密热火中锋艾迪巴约（Bam Adebayo）在周二对阵华盛顿巫师的比赛中，上演了震惊篮坛的历史性表演，全场独取83分，超越湖人名宿高比拜仁（Kobe Bryant）创下NBA历史上单场得分第二高的纪录，仅次于张伯伦（Wilt Chamberlain）传奇的100分。艾迪巴约并领军热火以150:129大胜巫师，豪取六连胜。

三节62分已创队史纪录

艾迪巴约从比赛一开始便展现出无法阻挡的气势，首节已狂轰31分，半场结束时得分已达43分。第三节结束，他的得分已攀升至62分，打破了勒邦占士（LeBron James）在2014年创下的热火队史单场61分的纪录，同时也超越了约基治（Nikola Jokic）本赛季创下的56分单场最高得分。

超越偶像高比拜仁

进入第四节，艾迪巴约的得分势头丝毫不减。他全场43投20中，三分球22投7中，而在罚球线上更是创造了新的历史。他全场获得43次罚球机会，并命中36球，这两项数据均打破了NBA单场纪录。此前的单场罚球出手纪录是由侯活（Dwight Howard）保持的39次，而罚球命中纪录则是由张伯伦和丹特利（Adrian Dantley）共同保持的28球。凭借这场惊人的表现，艾迪巴约成功超越了自己的偶像高比拜仁的81分纪录，成为NBA历史上单场得分第二高的球员。

热火今仗缺少了N鲍维尔（Norman Powell）、希路（Tyler Herro）、约维奇（Nikola Jovic）和域坚斯（Andrew Wiggins）等多名主力下，全靠艾迪巴约的神级发挥，还有方特基奥（Simone Fontecchio）贡献了18分才能取得大胜，战绩提升至37胜29负，创下本赛季新高。

巫师9连败

巫师方面，虽然有沙利（Alex Sarr）攻入28分，韦尔莱利（Will Riley）和哈迪（Jaden Hardy）分别贡献22分和17分，但在缺杨格（Trae Young）的情况下，球队难以抵挡艾迪巴约的疯狂得分表演，最终吞下九连败。

