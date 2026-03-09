NBA│韦斯博克续刷历史 交「大三元」表现领帝王主场轻取公牛

虽然帝王今季战绩一直未如理想，但队中的老将「韦少」韦斯博克（Russell Westbrook）依然用行动证明自己宝刀未老。在周日晚上的主场赛事中，韦斯博克再次交出23分、12助攻、11篮板的「大三元」成绩，带领帝王以126:110轻松击败公牛，继续刷新历史记录。

韦少大三元榜续领放

这是现年37岁的韦斯博克本球季第四次，亦是其职业生涯中破纪录的第208次「大三元」，继续将自己写下的NBA历史纪录推向新的高峰。目前排在历史第二位的是金块的三届MVP「小丑」约基治（Nikola Jokic），他以181次「大三元」的成绩紧随其后。

值得一提的是，韦斯博克今场送出的12次助攻，也让他距离NBA历史助攻榜第六位的马克积逊（Mark Jackson）仅一步之遥。就在六天前，韦斯博克才刚刚公开炮轰萨克拉门托的传媒，批评他们对帝王今季的负面报导；今晚，他便用场上的全能表现作出最有力的还击。

比赛早段已凭内线优势拉开差距

赛事从一开始，帝王便已迅速入局，在主场球迷的打气声中建立了双位数的领先优势，并且从未受到真正威胁。帝王在内线的优势尤其明显，全场在禁区取得了68分，远超公牛队的36分，彻底主宰了颜色地带，主队的新秀中锋雷诺（Maxine Raynaud）的表现尤其亮眼，贡献了26分及11个篮板。

除了「韦少」之外，帝王的得分后卫蒙克（Malik Monk）也是火力全开，贡献了全场最高的30分。单是上半场，韦斯博克、蒙克及华诺三人已合力攻下42分，为球队奠定了65-51的领先基础，最终成功收获今季23场比赛中的第三场胜利。

公牛队方面，虽然后备上阵的萨斯顿（Collin Sexton）三分球神准，攻入28分，而新星基迪（Josh Giddey）也同样交出15分、12篮板、10助攻的「大三元」，但始终无法扭转败局，让帝王终止三连败。