NBA｜泰顿时隔298日复出首战 塞尔特人轻取独行侠

经历了长达298天的养伤期后，塞尔特人球星泰顿（Jayson Tatum）终于在周五主场对阵独行侠的比赛中伤愈复出。虽然久疏战阵，状态尚未恢复至最佳，但他仍贡献了「双双」成绩，协助绿军以120:100大胜独行侠。

泰顿自去年五月在东岸准决赛第四场对阵纽约人的比赛中，遭遇右脚跟腱撕裂的重伤后，一直休战至今。今场是他自那时以来的首场正式比赛。塞尔特人教练团对其使用相当谨慎，全场只让他上阵27分钟，并将其出场时间分拆为多个5至6分钟的短暂时段。

泰顿：仍有很长的路要走

复出首战，泰顿明显仍需时间适应比赛节奏。他开局手感冰冷，首六次投篮全数落空，包括三次三分球尝试。然而，他并未因此气馁，积极通过为队友作嫁衣裳、单挡掩护等方式融入球队进攻。最终，他全场16投6中，贡献双双的15分和12个篮板球，还有7次助攻，交出一张全面的成绩单。赛后，泰顿坦言自己的状态仍有待提升：「我还有一段很长的路要走，但这是一个非常好的开始。」

谢伦布朗攻入全场最高24分

除了泰顿的复出，塞尔特人其他球员亦有出色发挥。另一位球星谢伦布朗（Jaylen Brown）攻入全场最高的24分，另有7个篮板和7次助攻；戴历韦特（Derrick White）亦贡献了20分，助球队近五战取得第四胜。

独行侠状态持续低迷，已遭逢六连败。来自缅因州的状元秀法拉格（Cooper Flagg）首次在家乡附近的TD花园球场作赛表现不俗，取得16分、8篮板和6助攻。奇利汤逊（Klay Thompson）攻入19分。

塞尔特人常规赛尚余19场赛事，其中11场为主场比赛。球队希望借此机会让泰顿逐步提升状态，为即将到来的季后赛做好准备。