CBA｜前NBA冠军中锋麦基抵京 38岁强援加盟北京北汽剑指总冠军

篮球天地
更新时间：18:40 2026-03-05 HKT
发布时间：18:40 2026-03-05 HKT

前NBA总冠军成员麦基（JaVale McGee）周三飞抵北京，正式向中国男子篮球职业联赛（CBA）球队北京北汽报到。这位38岁老将获大批球迷接机，气氛热烈。麦基直言被中国球迷的热情感动，球会方面亦承诺会尽快完成注册手续，让这位强力外援赶及在第二阶段赛事披甲。

虽然已届38岁高龄，但手握三枚NBA总冠军戒指的麦基状态依然火热。在转战CBA前，他效力澳洲NBL球队伊拉瓦拉鹰队（Illawarra Hawks），场均交出22.0分、10.6个篮板及2.1次封阻的亮丽数据，内线统治力未减。北京北汽看中其状态与能力，在其NBL赛季结束后随即出手罗致。

麦基在澳洲NBL鹰队的表现十分亮眼。伊拉瓦拉鹰队官网图片
麦基周三抵达北京机场时，获球会总经理张云松亲自迎接，现场更有大批球迷守候，气氛热烈。面对热情的球迷，麦基受宠若惊道：「中国球迷的爱意简直超乎想像，我从未感受过如此热烈的情感。」

目前CBA正处于窗口期，常规赛第二阶段将于3月11日重燃战火，北京将首战四川。北京首阶段战绩为14胜9负，阵中已坐拥国家队主力周琦及赵睿，如今再迎来麦基加盟，可谓如虎添翼。球会表示正全力推进注册流程，力争让这位强援尽快登场，冲击更佳成绩。

