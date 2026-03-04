NBA｜MVP缺阵无碍战力 雷霆轻取公牛续领跑西岸

雷霆周二即NBA常规赛作客公牛虽然缺少了当家球星基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander），雷霆仍凭借多点开花的攻势，包括后备新秀麦凯恩（Jared McCain）攻入全队最高的20分，作客以116-108击败公牛，继续稳坐西岸榜首。

雷霆备新秀麦凯恩攻入全队最高的20分。法新社

雷霆6人得分上双

卫冕冠军雷霆今仗安基杰奥斯亚历山大(SGA)轮休，以管理逼使其上月大部分时间缺阵的腹部拉伤。然而，球队的整体实力依然强劲，今仗有六人得分上双，新秀麦凯恩攻入全队最高的20分，当中包括4个三分球；祖尔（Isaiah Joe）亦有19分进帐。此外，艾朗域坚斯（Aaron Wiggins）攻入18分，杰林威廉斯（Jaylin Williams）交出17分和16个篮板的「双双」成绩，卡臣华莱士（Cason Wallace）亦得17分，而贺姆格伦（Chet Holmgren）则有12分和11个篮板；合力助球队在近7场比赛中取得了第6场胜利，战绩提升至48胜15负。

雷霆作客公牛当家球星基杰奥斯亚历山大缺阵。美联社

公牛重回败轨

公牛方面，萨斯顿（Collin Sexton）攻入20分，法国中锋耶布斯利（Guerschon Yabusele）亦攻入赛季个人新高的18分，并抢下12个篮板，但未能阻止球队在上一场大胜公鹿、终止11连败后，再次重回败轨。

毕斯利斯扭伤足踝

雷霆在第三节初段一度落后，但随后打出一波14:3的攻势，一举反超前，并在该节结束时将领先优势扩大至11分，为胜利奠定了基础。公牛的毕斯利斯（Matas Buzelis）在第三节末段因踩到对方球员脚上而扭伤右脚踝，伤出离场，令球队雪上加霜。

