NBA｜哈登拒做手术带伤复出 助骑士力克篮网 拇指骨折照交准三双

克里夫兰骑士球星占士哈登（James Harden）无视右手拇指骨折伤势，仅休战两场便火速复出，随即交出22分、9个篮板及8次助攻的「准三双」全能数据，带领骑士作客以106:102力克布鲁克林篮网。赛后谈及为何带伤上阵，哈登抛出一句热血宣言：「从未考虑做手术，我就是热爱篮球。」

哈登无视右手拇指骨折伤势火速复出，交出22分9个篮板及8次助攻的数据。AFP

哈登无视右手拇指骨折伤势火速复出，交出22分9个篮板及8次助攻的数据。路透社

哈登无视右手拇指骨折伤势火速复出，交出22分9个篮板及8次助攻的数据。AFP

哈登无视右手拇指骨折伤势火速复出，交出22分9个篮板及8次助攻的数据。AFP

36岁的哈登在上周二对纽约人一役弄伤右手拇指，经检查后证实骨折。对于这名征战沙场17年的老将而言，时间比伤痛更宝贵。哈登透露在得知X光结果后，脑海只有一个念头：「无论如何，我要尽快回到球场。我热爱篮球，哪怕没钱收我都会照打。」他更向记者直言，从未考虑过接受手术：「完全无谂过（手术），因为那样要缺席太久了。」

肿到揸唔稳个波 靠冰敷消肿

哈登忆述受伤初期的状况并不乐观：「起初痛得很厉害，拇指尖肿胀、瘀青，我甚至连运球都很困难，包扎后手感也很笨重，只能不断冰敷。」尽管如此，他在周六进行单独训练测试运球后，便决定复出。

骑士主帅艾坚逊（Kenny Atkinson）赛后坦言爱将并非十足状态：「上半场明显看到他未回复100%，但在下半场球队陷入苦战时，他挺身而出接管比赛。」骑士半场一度落后46:52，哈登前两节仅得8分。惟易边后他大爆发，第3节中段不但两罚全中，更完成一次精彩的「四分打」，助球队反超前70:64，成为赢波转捩点。

感叹时日无多 珍惜上阵机会

对于这份近乎偏执的坚持，哈登感性地表示：「篮球是我们的避风港。当你不断进步、研究比赛，你会对它上瘾。我很幸运能打这么久还保持高水平，但也意识到自己能打的时间不多了，所以不想留下遗憾。」