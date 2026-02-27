NBA｜杜兰特轰40分率火箭逆转魔术取三连胜 创多项纪录并成为联盟第6人取得生涯32000分
37岁「死神」杜兰特（Kevin Durant）周四晚上演得分秀，狂砍40分带领火箭以113：108击败魔术，夺下近期三连胜。杜兰特此役更成为第6位达成生涯32000分里程碑的球员，并创下多项联盟纪录。
32K CAREER POINTS & COUNTING 👏@KDTrey5 | @NBA pic.twitter.com/ODBQoTzdnf
— Houston Rockets (@HoustonRockets) February 27, 2026
本场比赛火箭上半场表现沉寂，一度落后魔术19分。杜兰特下半场发力，独取26分，当中包括关键时刻连得7分，协助球队在最后三分半钟锁定胜局。他全场上阵40分钟，交出40分8篮板球3助攻的全面数据。
杜兰特赛后受访时表示，对于达成32000分感到非常荣幸，感谢一路以来支持及栽培他的人。他成为NBA史上第六位跻身32000分俱乐部的球员，前五位球员按排名分别是渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、米高佐敦（Michael Jordan）、马龙（Karl Malone）、高比拜仁（Kobe Bryant） 和勒邦占士（LeBron James） 。
同时杜兰特于生涯第431场单场得分30分，追平湖人传奇高比拜仁，并列史上第五。此外，他以37岁之龄成为火箭队史单场40分的最老球员，更成为联盟首位在常规赛中，为五支不同球队均曾拿下40分的球员。
