4旬老将吉逊回归NBA将签约加盟灰熊 签约2年有机会征战至42岁

据报指自由球员吉逊（Taj Gibson）已同意与灰熊签订为期2年的合同。40岁的吉逊将重返NBA，开启他的第17个赛季，同时将成为NBA史上第35位40岁以上出场的球员，此次签约有很大机会让这位老将征战至42岁或更久的未来 。

吉逊上赛季为黄蜂出赛37场比赛，场均贡献2.9分和3.2个篮板球。他在2009年选秀会以第26顺位被公牛选上，职业生涯先后效力于公牛、雷霆、木狼、纽约人、巫师、活塞和黄蜂，场均取得8.4分和5.7个篮板球。而灰熊将是他效力的第八支球队。

吉逊将成为NBA史上第35位40岁以上出场的球员。各队都对这位老将所展现的卓越领导能力赞不绝口。这份两年合约意味著吉逊将有机会征战联盟至42岁或更久的未来。